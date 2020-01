A novela da vida real

ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Todos os domingos ela era uma canção do Chico Buarque e, no maior elogio que se pode fazer ao quotidiano, fazia tudo sempre igual: jantar na mesa, roupa na corda, loiça na máquina, roupa na tábua. De ferro na mão, suspenso quando a realidade ou um assomo de vapor a isso obrigavam, ela sorria para a televisão - porque todos os domingos, no maior elogio que se pode fazer à literatura, ela entrava num livro de George Orwell. Ela adorava o Big Brother.Ainda em choque porque o mundo não tinha acabado de 1999 para 2000, ela era a espetadora ideal para aquele programa: mesmo que em público não o admitisse, reservava a noite de domingo para ficar a olhar para 12 pessoas dentro da casa mais vigiada do País, repetindo que era isso que faziam "todos os portugueses". Com a desculpa de que aquela roupa não se ia engomar sozinha, ela fugia para o quarto logo depois do jantar.Enquanto via as imagens da semana, a minha tia (vamos chamar-lhe assim) elaborava sentenças sobre a vida alheia (uma ou outra vez acabaria por levar aquilo de ser espetadora de um reality show às últimas consequências, agarrar no telemóvel e pagar para expulsar alguém da casa). Sei disto porque estava lá. Durante os três anos seguintes seria hóspede da casa e do coração da minha tia que não era realmente minha tia mas agia como minha tia, na exata medida em que se metia demais e era discreta de menos como quase todas as tias.Do que eu gostava mais naquela casa era daqueles domingos. Não era (se bem que também era) do cheiro a roupa lavada que se sentia à porta do quarto onde eu entrava, delicada como amaciador, para ocupar o cadeirão que o meu tio deixara livre porque não estava para macacadas – optando, ingénuo, por programas de comentário futebolístico. O que me fazia gostar daqueles domingos era poder ver ali dois programas num – e não saber bem qual era mais novelesco: de um lado o interesse genuíno na vida alheia, do outro o desinteresse genuíno pela própria vida.