Em vez de um calcanhar de Aquiles, tenho um calcanhar daqueles: gosto da língua portuguesa, mas sinto amiúde que uma língua brasileira me serviria melhor. Se é verdade que tenho a sensação de que a Tieta ainda passava na televisão na semana passada, também é verdade que foi o ano passado, na reposição da Avenida Brasil, que soçobrei: eita gente que sabe dar a volta ao texto.Na última sexta, num encontro para ver um jogo de futebol, dei provas desta costela que não tenho. Comprei a cachaça, pedi limas e inclinei o campo a meu favor com caipirinhas. Ao açúcar amarelo uma amiga (bem portuguesa, bem millennial, bem das minhas) chamou pó proteico – e eu não pude concordar mais, pegando num copo. Tomando a primeira caipirinha, quis tomar todas e tive de me lançar na teoria: os brasileiros têm mesmo outra maneira de ver as coisas, não têm?Já não sei se foi com a Carminha da Avenida Brasil, se com o António Prata dos livros ou com a Fernanda Young no coração, mas sei que há pouco tempo esta minha demanda pela confirmação de que a língua portuguesa açucarada adoça a vida encontrou mais um argumento. Vejam: quando têm problemas, o que é que os portugueses fazem? Terapia. Os brasileiros? Análise.É simples assim: perante um desgosto amoroso, nós bebemos para esquecer; eles? Põem mais cachaça.Foi por isso que ontem, quando pedi ao meu senhorio que me ajudasse com uma lâmpada que parecia ter tosse e ele me perguntou pelo foco, a minha cabeça fez um curto circuito. Foco? Ele insistia: "Não tem um foco?" Ainda pensei que a pergunta fosse filosófica, que ele quisesse aflorar questões que tivesse detetado em mim numa viagem de elevador, mas com mímica cheguei lá. O que ele queria era uma lanterna – que eu tinha, felizmente, e que ele usou, não sem antes se rir da minha confusão.Quando saiu, não tive dúvidas: à luz disto, e apesar do bigode, o meu senhorio só pode ter família no Brasil. Já não fui a tempo de lho dizer, mas aqui fica: um dia destes ainda partilhamos uma caipirinha.