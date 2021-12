Se a fuga de Rendeiro e a sua subsequente captura são méritos e desméritos do sistema judicial, os mecanismos que facilitaram a ocultação e a colocação em porto seguro dos proveitos dos crimes podem e devem ser tema de debate político.

Rendeiro, offshores e as eleições

As últimas semanas têm sido profícuas em notícias sobre a criminalidade económico-financeira, da novela João Rendeiro ao já mais requentado Manuel Pinho. Apesar poderem ter maiores ou menores ligações políticas, estes são neste momento sobretudo casos de justiça. Ainda assim, se a fuga de Rendeiro e a sua subsequente captura são méritos e desméritos do sistema judicial (e que merecem uma profunda avaliação por parte desse mesmo sistema), os mecanismos que facilitaram a ocultação e a colocação em porto seguro dos proveitos dos crimes – por parte do banqueiro e de tantos outros – podem e devem ser tema de debate político.