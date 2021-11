Corrupção na Defesa e o equívoco do MNE

Foi publicado esta semana o Government Defence Integrity Index (GDI) 2020 da Transparência Internacional, movimento cujo capítulo nacional eu presido. O índice avalia, a nível global, a qualidade dos controlos institucionais para gerir riscos de corrupção nas instituições de defesa e segurança. Os resultados, consultáveis aqui, mostram que Portugal está no grupo de países com risco elevado de corrupção no sector da Defesa, com 44 pontos em 100, abaixo da média europeia (59/100). Não é a primeira vez que o índice é publicado, mas considerando os mais recentes escândalos no exército português, os resultados deste ano causaram impacto ao mais alto nível.