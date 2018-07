Socialismo em Cristas II, ou a bloquização da direita!

Em março escrevi que Assunção Cristas não era liberal. Para muitos isso não era assunto. Nunca o CDS foi verdadeiramente um partido com confiança nos mecanismos de mercado, nunca foi verdadeiramente um partido liberal. Por isso o Socialismo em Cristas era inevitável.

Na altura o assunto era os terrenos da antiga Feira Popular. A solução de Cristas para aqueles 115 mil metros quadrados de construção era colocar 80% como habitacional, mas em rendas controladas... que isto de deixar o mercado funcionar é coisa estranha.

Mas sinceramente nem eu, liberal e crítico de Cristas que sou, estava à espera do que ouvi a semana passada!

Desta vez estava a ouvir, a líder do CDS, que gosta de se afirmar o mais à direita do espectro parlamentar português, a admitir que a proposta do PCP de por o Estado a produzir medicamentos podia fazer sentido. Claro que depois avançou logo com um desconto: "Se for conveniente, se tiver recursos para isso, e se não ficar mais caro, podemos estar a falar de um caso interessante. Já se ficar mais caro, se não houver recursos para isso, não me parece que seja um bom caminho." Portanto se for bom fazemos, se for mau não fazemos! La Palice não diria melhor...

Para Assunção Cristas há dúvidas que a indústria farmacêutica, uma indústria global, com competências únicas em desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos esteja melhor gerida nos privados do que no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos! E arremata com um "Para nós não há nenhum dogma em matéria de o Estado poder fazer ou não fazer".

Dogmas pode não haver, mas e dados empíricos do que tem acontecido em países onde tudo é Estado? Isso vale para alguma coisa? Ou só conta populismo? Entretanto alguém avise a Padaria Portuguesa que a cantina da Academia Militar pode vir a ser sua concorrente!

Foi o golpe final. Cristas converteu-se ao socialismo populista e de conveniência. A proposta de lei do PCP é, na (suposta) coerência inabalável que mantêm e que lhes é reconhecida (não, não é um elogio), para atacar e combater os privados... aqueles que demoram a receber e mesmo assim lá vão fornecendo o Estado.

Não se preocupem em demasia. O que aconteceu é que a líder do partido que gosta de se afirmar o mais à direita do espectro parlamentar português, acha que a conversa de esquerda é o que está a dar dividendos a António Costa. Saiu logo à rua para tentar arranjar alguns votos, limpar um bocado desta "sujidade" de gostar de mercados e do capitalismo!

Já a dava como perdida, do lado vermelho da força, quando alguém lhe deve ter explicado umas coisas sobre mercado, capitalismo e as benesses do mesmo. No debate sobre o Estado da Nação já a citação foi "Se o socialismo fosse bom, se o comunismo fosse bom, se o trotskismo fosse bom, nós não tínhamos chamado o FMI por três vezes em 40 anos".

Cristas acredita na iniciativa das pessoas, no seu trabalho e no seu esforço, confia nas empresas e na sua capacidade de gerar riqueza e emprego... mas para conseguir um soundbyte manda toda essa confiança às urtigas e alinha-se com um partido soviético vindo do século 19.

É só mesmo cinismo e populismo.

Nota: Há liberais no CDS. Conheço alguns e muitos não se percebe bem o que lá andam a fazer. Deixo-lhes por isso um desafio: Deixem de ser os exóticos úteis de serviço e procurem um partido na linha do que defendem.

No CDS não vão conseguir a quadratura do círculo.

Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal