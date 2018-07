Defender a cotovia…dos nudistas

Quando me contaram achei que estavam a acrescentar demasiadas virgulas. Certamente estávamos a falar de um festival qualquer e dos riscos do lixo, plásticos, barulho. Claro que não se pode deixar destruir um ecossistema, uma praia, dunas, só por causa de um pequeno grupo de pessoas descuidadas.

A notícia era sobre a Bélgica. A agência ambiental flamenga bloqueou a transformação de uma praia em praia nudista por causa de uma ave. Eu, num raro momento de xenofilia e autodesprezo, assumi que a agência ambiental local estaria a fazer o mínimo essencial para garantir a segurança do ecossistema, conjugando isso com a liberdade dos seus cidadãos de fazer o que quer que estivessem a fazer. Toda a actividade humana tem impacto no ambiente, especialmente se for concentrada.

Não se consegue imaginar o meu espanto quando percebi que não... nenhuma vírgula foi adicionada. O que a agência fez foi proibir uma praia de se tornar nudista. A razão ainda é mais incrível! Podendo ser visitada e usada por banhistas em traje de praia, considerou-se que era importante impedir o seu uso para o nudismo.