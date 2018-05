Expropriações e o bem comum

Estas opiniões, de uma elite distante de quem trabalha, dão força a uma narrativa de uma luta de classes inexistente no terreno. De um lado estão os capitalistas (cidadãos que pouparam, imigrantes que vieram para ter melhor vida, investidores que recuperaram prédios), e do outro o povo (pessoas que viviam em zonas degradadas, pseudo-hipsters que agora já gostam da localização e proprietários que agora podem vender caro a casa).



Já todos vimos isto antes. É assim que quem quer controlar o aparelho do Estado, cria um inimigo. Forçando uma situação do "nós" contra "eles". Desumaniza um grupo de pessoas, o "eles", contra outro grupo de pessoas, o "nós". O problema é que "eles" somos "nós", mas isso já não interessa à narrativa.



Depois disparam com números grandes. 8500 despejados, desde 2012. Note-se que tiveram de agregar 6 anos de despejos para poder soar grande. Números anuais ou mensais não teria o mesmo impacto. Especialmente face aos mais de 700 mil contratos de arrendamento activos em Portugal (não se sabe quantos sem contrato). Contas rápidas: 1,2% dos inquilinos foram despejados... em 6 anos e alguns meses. Menos de 0,25% por ano! Mas o que interessa é dizer um número que parece grande e atiçar o fogo da luta de classes...



Como soluções aparecem duas grandes alternativas:

1. O Estado (sempre o Estado), via municípios, assumir o risco de mercado, criando concorrência desleal usando património de todos para beneficiar alguns. Mas com rendas controladas as pessoas voltam, supostamente, para o centro da cidade e alguns votos devem cair na urna pelo lado certo... e daqui a 20-30 anos lá teremos prédios degradados novamente.



2. Atropelar o direito constitucional à propriedade privada. Alguém que tem uma casa vazia, vê os seus direitos constitucionais atropelados, porque os políticos não percebem de economia, ou estão cheios de medo do populismo da concorrência.



O mercado dos votos já eles percebem bem.



O mercado habitacional em Lisboa, mas também no Porto, está aquecido. Isso não significa que está disfuncional. Os mercados demoram tempo a ajustar-se, mas o equilíbrio aparece sempre. Não devia bastar a atitude infantil de alguns populistas, para atropelar com o direito constitucional à propriedade privada.



E sim, as pessoas têm direito ter uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar... mas isso não significa que seja, obrigatoriamente, no centro da cidade... e especialmente não às custas do contribuinte que reside fora da cidade, ou até no interior.



Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal

É a ideia do bem comum, ou o bem colectivo. A ideia que existe um bem comum e que é algo objectivo. A ideia que o bem colectivo é igual para todos. A ideia que o bem comum é um fim em si e que, para lá se chegar, não se deve olhar a meios.É uma ideia perigosa, esta do bem comum. Leva muito boa gente a ter opiniões que considerariam desprezíveis noutros contextos.Ainda hoje, a ouvir um podcast de comentário popular, ouvi afirmações tão pouco pensadas como: "na Lapa já se fala mais francês que português" ou que "na Madragoa e Alfama já se fala mais outras línguas", insinuando o chinês e hindi. Isto da boca de comentadores cultos, pessoas cujo trabalho é analisar o que acontece, pessoas alegadamente progressistas. No dia anterior os mesmos comentadores estariam a defender (e bem) os direitos dos imigrantes e refugiados.Uma estranha e desconexa xenofobia esta, que parece sofrer de compartimentalização emocional... ou falta de noção da realidade! Por um lado: que horror a Madragoa deixar de ter portugueses... aqueles portugueses que há 10 anos nem que lhes pagassem para lá iam; que horror a Lapa ter franceses ricos a requalificar o bairro... porque durante décadas todos deixámos ao abandono vários bairros da cidade!