PS, ensaio sobre a corrupção... ou foi cegueira?

Como em Espanha o PP e PSOE, o PS tem sido a cara da corrupção em Portugal, ou pelo menos de contos algo estranhos de como alguém paga as suas contas.

A semana que passou foi terrível. A dado momento parecia que a corrupção era completamente transversal e endémica em Portugal. Responsáveis políticos, escandalizados, descartaram toda a ligação que poderiam ter aos visados. O choque instalou-se e a luz iria certamente desinfetar tudo.



Claro que o escândalo era o de Sócrates... conhecido desde 2015, desconfiado há bem mais tempo! Claro que quem se andou a descartar foram os (agora ex) compadres de Sócrates. Claro que o resto da população já nem se sobressaltou. Qual era mesmo a novidade? Umas imagens para acompanhar o áudio já conhecido? Mais um membro do grupo Sócrates a ser suspeito de algo?



O PS, mais do que qualquer outro partido, já nos habituou a isto. Como em Espanha o PP e PSOE, o PS tem sido a cara da corrupção em Portugal, ou pelo menos de contos algo estranhos de como alguém paga as suas contas.



Salvaguardando o facto de que na justiça todos são presumidos inocentes até provado contrário, temos imensos casos cujo denominador comum é o PS de Sócrates.



Um Primeiro Ministro que, apesar do sucesso político que teve, parecia ter uma reação muito alérgica ao dinheiro. No melhor cenário vivia à conta do que só pode ser considerado como o melhor amigo do mundo. No pior cenário, defendido pelo Ministério Público, totalmente corrupto. O que sabemos por certo, é que mentiu a todos sobre as suas posses e sobre como pagava as suas contas... dito pela própria ex-namorada.



Um Ministro da Economia que, alegadamente, recebia dinheiro de um grupo privado, do intitulado Dono Disto Tudo. Um governante que, à mesa do Conselho de Ministros, tomava decisões que afetavam esse grupo privado... grupo privado cuja queda custou, e ainda custa, milhares de milhões aos contribuintes portugueses.



Armando Vara, gestor na CGD condenado por tráfico de influências no âmbito da Face Oculta, envolvido no caso da Operação Marquês tendo estado em prisão domiciliária até fins de 2015... No seu consulado pela CGD, parece, que um conjunto de empresas e empresários receberam créditos, os quais não teriam condições de pagar... Já no BCP, novamente com Santos Ferreira, as mesmas alegadas práticas comerciais teriam tido como consequência a quase falência.



Foi também o PS de Sócrates que, alegadamente, levou a PT a investir na Oi de Lula. Todos sabemos como isso correu. Anos depois do bloqueio forçado à SONAE, a PT já não existe...



Hoje, os mesmos que fizeram parte deste governo, António Costa, Santos Silva, Vieira da Silva... próximos amigos, Carlos César... fiéis discípulos, João Galamba e Pedro Silva Pereira... Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Ninguém disse nada. Ninguém fez nada...



Este PS de Sócrates, agora de Costa, é o principal rosto da corrupção ou da cegueira em Portugal... Nenhum dos rótulos me deixa descansado para governar o país.

Pedro Antunes é empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal



(O autor escreve segundo as regras do Acordo Ortográfico de 1990)