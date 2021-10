A Justiça e as não prioridades do executivo (Orçamento de Estado e o Plano de Recuperação e Resiliência) que reforçam a necessidade de uma autonomia financeira efetiva enquanto garantia de uma independência real do Ministério Público perante o executivo.

“Show me the Money”

As mais recentes notícias vieram trazer a púbico a escassez da verba destinada, no orçamento de estado e no plano de recuperação e resiliência, para "investimento" no Ministério Público e, por essa via, demonstrar (se tal ainda fosse necessário) a necessidade de o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, ser dotado de uma autonomia financeira real e efetiva que não o torne dependente da boa vontade do poder executivo.

Tinha aqui escrito que depois de conhecido o orçamento de estado ficaríamos a saber até que ponto a justiça é (ou não) uma prioridade para o poder executivo, bem como se este pretende (ou não) dar resposta às necessidades prementes do Ministério Público e, também, por essa via, combater o fenómeno da corrupção.

Infelizmente os receios manifestados vieram a confirmar-se.