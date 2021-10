OFFSHORE far far away PAPERS e a investigação criminal

A existência de territórios internacionais onde se podem criar, com enorme facilidade, empresas com um regime fiscal mais favorável, habitualmente com total anonimato, bem como abrir contas bancárias não identificadas/dificilmente identificáveis, cria sérios problemas a qualquer Estado que procure, com efetividade, combater a evasão fiscal e recuperar o produto da criminalidade económica organizada (até pelo sigilo que rodeia habitualmente essa informação e a recusa de colaboração).



As sociedades são criadas e as contas bancárias abertas com dinheiro cuja proveniência pode ser licita ou ilícita, mas que é subtraída a um efetivo controlo Estadual ou Internacional.



Em muitas situações estes paraísos fiscais situam-se em ilhas, como as Bermudas, Bahamas, ilhas Virgens Britânicas, ilhas Caimão, a ilha de Jersey e as Seicheles. Contudo, por vezes, também se encontram em territórios continentais como Andorra, o Belize, o Panamá ou o Mónaco.