O retomar da atividade normal dos Tribunais e o acentuar do gravíssimo problema da falta de magistrados do Ministério Público

"Não basta dirigir-se ao rio com a intenção de pescar peixes, é preciso levar também a rede" -- Provérbio chinês



O dia 31 de agosto marca o final do período de férias judiciais (que não coincide com as férias dos magistrados) e no próximo dia 1 de setembro (amanhã) irá reiniciar-se o período de atividade normal dos Tribunais (retomando-se a contagem de todos os prazos processuais que se encontravam suspensos, porque não se referiam a processos considerados pela lei como sendo de natureza urgente).

Com este reinicio, inicia-se a produção de efeitos do último movimento de magistrados do Ministério Público e muitos magistrados começam a exercer funções em distintos Tribunais e Departamentos de Investigação e Ação Penal, alguns mudando também de jurisdição com a necessária adaptação (ao local e ao trabalho).

Mas, aquilo que este último movimento veio acentuar foi um dos mais graves problemas do Ministério Público, a enorme carência de quadros/recursos humanos.