A representação dos trabalhadores pelo Ministério Público

Uma das funções que o Ministério Público desempenha, dentro do vasto conjunto de competências que lhe são estatutariamente conferidas, com o objetivo de facilitar e garantir o acesso dos cidadãos ao direito e à justiça, é a representação dos trabalhadores nos Tribunais de Trabalho.

O Ministério Público, no nosso ordenamento jurídico, tem uma atuação que percorre praticamente todas as áreas do direito, assumindo vestes diferentes em função do tipo de representação em causa.

Esta função de representação dos trabalhadores, apesar da grande relevância social que assume, é uma das mais desconhecidas pela sociedade em geral.