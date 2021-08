O Ministério Público e a defesa e promoção dos direitos e interesses dos adultos com capacidade diminuída

A Magistratura do Ministério Público desempenha, para além do exercício da ação penal (função mediaticamente mais visível), uma grande diversidade de funções, no âmbito das quais lhe incumbe a representação e defesa dos interesses dos menores (área do direito de família e menores), dos ausentes/incertos (na área do direito civil), dos trabalhadores (na área do direito laboral), dos incapazes maiores (processos de maior acompanhado) e dos interesses coletivos e difusos (nas áreas do direito ambiental, direito do consumo, defesa do património cultural etc...), tendo uma vinculação com a objetividade e defesa da legalidade democrática em toda a sua atuação nestas áreas.



Uma das áreas menos conhecidas da atuação do Ministério Público é a da proteção e garantia dos direitos das pessoas com alguma deficiência e que, por força desta, careçam de uma intervenção que se traduza na instauração de processo judicial de maior acompanhado (as anteriores interdição e inabilitação, embora com contornos diferentes, outra maleabilidade decisória e capacidade de adequação ao caso concreto).



É cada vez mais importante numa sociedade envelhecida, como a nossa, que sejam criadas as condições que permitam a todas as pessoas beneficiar de uma existência condigna e independente, integrada na sociedade e na sua vida social e cultural.