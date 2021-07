Férias Judiciais vs Férias dos Magistrados

Iniciou-se um novo período de férias judiciais que vai do dia 16 de julho até ao dia 31 de agosto do corrente ano.

É preciso notar que este período de férias judiciais não coincide com o período de férias pessoais dos magistrados que prestam serviço nos Tribunais.

Ao contrário do que, por vezes, se diz, os magistrados têm o mesmo número de dias de férias que os restantes trabalhadores. Com o inconveniente de terem que gozar o seu período de férias pessoais num determinado período de tempo específico (aquele que a lei estipula como sendo o das férias judiciais). Ao invés do que se passa com o comum dos trabalhadores não podem beneficiar de férias em qualquer mês do ano, condicionando assim as suas férias pessoais e as das famílias respetivas.