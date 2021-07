Existe uma expressão popular que diz que "o pior cego é aquele que não quer ver". Esta expressão teve origem em França, Nimes, quando em 1647 o doutor Vicent de Paul D'Argenrt, fez o primeiro transplante de córnea a um aldeão de seu nome Angel. Essa operação foi um sucesso para a Medicina da época. Contudo, Angel, que passou a ver o mundo como ele era, ficou horrorizado com o que via. Disse que o mundo que ele imaginava era muito melhor e pediu ao cirurgião que lhe arrancasse os seus olhos. Angel entrou para a história como o cego que não quis ver.





É preciso que quem lidera o Ministério Público e quem gere os seus destinos compreenda o sentimento que percorre os Magistrados do Ministério Público nos tempos que correm.

Os Magistrados do Ministério Público são os primeiros a - pelo seu comportamento/conduta/elevação - prestigiar a instituição no dia-a-dia e dar resposta efetiva ao que a sociedade espera do Ministério Público, mesmo contra todas as marés e tempestades (algumas internas e que tão pouco nos prestigiam e elevam aos olhos da sociedade).