Vale tudo na defesa de um arguido ou existem limites

Verificamos, na sociedade portuguesa, cada vez mais, um fenómeno de transferência da defesa dos arguidos com maior poderio económico, mais influência mediática e representados por advogados com melhor capacidade comunicacional, para fora da esfera do sistema de Justiça, isto é, para o espaço exterior aos Tribunais.

Os factos do processo penal, habitualmente em fase de inquérito (por vezes sujeitos a segredo de justiça), são rebatidos, sem contraditório (em virtude do dever de reserva a que os magistrados estão sujeitos), nos noticiários em horário nobre e nos programas televisivos de maior audiência. Os magistrados, do Ministério Público e Judiciais, bem como os investigadores, são nesses espaços mediáticos objeto de ataques que extravasam o âmbito processual e que visam descredibilizá-los.

Pela pessoalização do processo nas figuras dos Magistrados e, por vezes, também na figura dos investigadores policiais, e pela sua descredibilização (que quase chega, em alguns casos, a parecer uma "demonização") o que se visa é, em última linha, descredibilizar o próprio processo, chegando ao ponto de ridicularizar a sua própria existência e o trabalho desenvolvido pelos Magistrados.