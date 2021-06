A autonomia 'formal' do ministério público português

O Ministério Público Português, de acordo com a Constituição, a Lei de Organização do Sistema Judiciário e o seu Estatuto, goza de autonomia em face dos outros poderes do Estado e de paralelismo face à Magistratura Judicial.



É um órgão do poder judicial, participando na administração da justiça.



Os Magistrados do Ministério Público, individualmente responsáveis, estão apenas vinculados "a critérios de legalidade e objetividade", constituindo o Ministério Público, estatutariamente, uma verdadeira magistratura.