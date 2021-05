A independência da Justiça e das Magistraturas

O dia de alerta para a independência da Justiça e o princípio da irreversibilidade ou proibição do retrocesso nas garantias de independência desta.

A Associação dos Magistrados Europeus para a Democracia e Liberdades (MEDEL), de que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público é um dos membros fundadores, declarou o dia 23 de maio como o dia de alerta para a independência da Justiça, em honra da memória do Juiz Italiano Giovanni Falcone, assassinado pela Mafia nesse dia, no ano de 1992.

Como se pode ler no comunicado emitido pela MEDEL, no passado dia 23, essa independência não é apenas um conceito vazio/vago, é antes a pedra de toque de qualquer sociedade que se queira livre, democrática e respeitadora dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.

Durante o último ano, os ataques ao Estado de Direito e aos Juízes e Procuradores independentes aumentaram em número e intensidade, destacando-se, pela negativa, as situações da Turquia, Hungria e Polónia, cujo poder executivo revela total desrespeito pelo Estado de Direito e pelas decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça da União Europeia e Europeu dos Direitos Humanos.