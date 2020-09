Morte no ciberespaço

Um homicídio no ciberespaço poderia ser um mistério a desvendar pelo agente secreto mais televisionado deste mundo, esse mesmo, Jaime Bunda, mas já não é. Há cerca de uma semana, a procuradoria geral alemã de Dusseldórfia abriu a primeira investigação por homicídio depois de uma clínica ter recusado receber uma paciente grave por causa de um ciberataque. Na sequência, foi aberto um inquérito de homicídio por negligencia contra desconhecidos.

No dia 11 de setembro, a paciente que corria perigo de vida, foi recusada pela clínica e enviada para outro hospital a 30 km de distância acabando, em virtude desse desvio, por falecer. No dia 10 de setembro, a clínica de Dusseldórfia tinha sido alvo de um ciberataque com ransomware, através de uma falha no seu sistema de VPN, ficando impossibilitada de admitir pacientes procedentes de ambulâncias.

Se os nexos causais desta tragédia se confirmarem, será o primeiro caso ocorrido no mundo, no qual uma vida humana foi perdida por casualidade direta a um ciberataque. Portanto, estaremos na presença do primeiro "ciberhomicídio".

Não é a primeira vez que sucedem ciberataques aos sistemas de informação hospitalares e os cenários de bloqueio ou desvio de doentes já haviam sido equacionados. Todavia, esta será a primeira vez em que haverá, em princípio, um preço a pagar.

Ciber Pearl Harbor?

A promessa de um apocalipse cibernético tem pelo menos 20 anos, desde que em 1999 ocorreu um ataque a alguns computadores da força aérea dos EUA. Então, começou a ressoar que iria ocorrer um Pearl Harbor cibernético. Apenas se colocava a questão de quando? No ano seguinte o bug do milénio daria algum frisson à interrogação, mas seria resolvido de forma lógica.

Em 2010, ocorreu o primeiro ciberataque contra infraestruturas críticas. Agora tendo como alvo a central nuclear iraniana de Natanz. O ataque foi perpetrado através de um software malicioso (worm), apelidado de "stuxnet", que logrou inutilizar as centrifugadoras Siemens que operavam na central. Apesar de nunca o confirmarem, julga-se que instituições oficiais dos EUA e de Israel estiveram por detrás deste ataque.

Sete anos mais tarde, ocorre outro ataque sem precedentes a nível mundial. Um míssil lançado pela Coreia do Norte explode passados poucos segundos. Novamente, existe uma elevada probabilidade de terem sido cibersoldados norte-americanos os responsáveis pela sabotagem.

Ainda em 2017 ocorreu o ataque mundial com o ransomware WannaCry, que retirava partido de uma vulnerabilidade do Microsoft Windows (uma ciberarma que fazia parte de um conjunto de "ferramentas" roubadas à National Security Agency por um grupo de hackers de nome Shadow Brokers). No final do ano, algumas organizações ocidentais acusaram a Coreia do Norte de estar por de detrás deste ataque, provavelmente como retaliação à sabotagem ao orgulho nacional. Contudo, em nenhum destes jogos de ciberguerra foram reclamadas vítimas humanas.

Desde 2014 até ao presente, com o surgimento da organização terrorista estado islâmico (OTEI), muitos começaram a propalar o termo ciberterrorismo. Nunca uma organização terrorista consegui matar alguém através de ferramentas do ciberespaço.

Os ciberataques mais sofisticados que o alegado "cibercalifado" almejou perpetrar foi o roubo de listas detalhadas sobre militares norte-americanos e o defacement de alguns websites. Acredita-se que a maioria dos ciberataques cometidos em nome do OTEI, não tenham sido realmente efetuados pela organização terrorista.

Onde os ciberterroristas foram criativos e eficazes foi no uso da ciberpropaganda para o doutrinamento e recrutamento de novos membros. Contudo, a reação das autoridades de segurança estatais, em conjugação com as 4 ou 5 multinacionais que controlam a internet, conseguiram suprimir, através do algoritmo-censor, quase toda a propaganda jiadista na web. Forçando as ciberterroristas a migrarem para os canais encriptados da dark web, à qual a audiência que eles pretendem alcançar tem muitas dificuldades em obter acesso.

Hoje, praticamente só através de sites especializados, como por exemplo, https://ent.siteintelgroup.com/, é que se encontra acessível informação sobre ameaças e/ou reivindicações de ataques pelo OTEI e outras organizações terroristas. Em fontes abertas ou nas redes sociais essa informação não é facilmente pesquisável, como sucedia num passado ainda recente.

Os conteúdos macabros das redes e media sociais dos anos de 2014-16 não têm comparação com os conteúdos politicamente corretos das redes de 2020. A vigilância e controlo de informação são notórios e extremamente eficazes. Em parte, a limitação da nossa liberdade de expressão no ciberespaço foi justificada por medidas antiterrorismo. Portanto, outros tipos de vítimas iam surgindo pelo caminho, mas o tal acontecimento catalisador onde iriam sucumbir inúmeras vítimas mortais nunca aconteceu.

Armagedão

Existe toda uma indústria das novas ameaças tentando adivinhar a última batalha fatal. A ciberguerra germinou sem aviso, nem se sabe a sua data de começo ou quem foi o primeiro a teclar o código malicioso. Por enquanto, consiste num confronto não letal entre as várias potências globais. A rivalidade geopolítica passou para o ciberespaço. O ciber apresenta-se como a arma perfeita, discreta, danosa, incerta quanto à origem do ataque, permite o repúdio quanto à autoria, logo sendo pouco provável a retaliação.

Em 2013, no discurso do Estado da União, o Presidente Barack Obama afirmava que "sabemos que hackers roubam as identidades das pessoas e infiltram emails privados", também "sabemos que países e empresas estrangeiros varrem os nossos segredos empresariais. Agora os nossos inimigos procuram capacidades para sabotar a nossa rede elétrica, as nossas instituições financeiras, os nossos sistemas de controlo aéreo. Não podemos olhar em diante e depois dizer, porque não fizemos nada em face das ameaças reais à nossa segurança e à nossa economia".

Posteriormente, em 2016, a Rússia utilizou as redes e media socias para provocar a polarização na sociedade americana, e instigar a tensão entre Washington e Silicon Valley e, ao que tudo indica, ajudar um candidato presidencial. O ciber convertia-se numa arma de manipulação psicológica massiva jamais imaginada em democracia.

Este e outros desastres como silenciar redes telefónicas, sobrecarregar a internet, provocar a disrupção de redes de abastecimento de água ou energia elétrica, roubar sistemas de identidades de parte da população ou populações inteiras pode suceder em qualquer país, mas poucos terão capacidade para os efetuar [em 2013-14 hackers chineses roubaram 22 milhões de SF-68 (formulários de credencias de segurança) do Office of Personnal Management dos EUA] . Ao invés, muitos países do mundo já foram alvo deste tipo de ataques, mas poucos terão capacidade para os detetar.

Em janeiro de cada ano o Boletim dos Cientistas Atómicos anuncia no seu "relógio do cataclismo" quantos minutos faltam para o apocalipse. Segundo esta respeitável organização, em janeiro de 2020, faltavam 100 segundos para a meia-noite.

A Humanidade estava mais perto das 12 badaladas fatais devido a duas ameaças existenciais, guerra nuclear e alterações climáticas, agravadas pela existência de um multiplicador: a ameaça da ciberguerra. Eis porque, a manutenção da segurança internacional é cada vez mais desafiante.

O ciberconflito é uma zona cinzenta entre guerra e paz, mas tem-se mantido em equilibro nos últimos vinte anos. O problema surgirá quando se descontrolar As ciberarmas já foram utilizadas milhares de vezes entre estados e nunca ninguém se magoou. Todavia, é necessário começar a pensar num preço alto a pagar para quem as utilizar, caso contrário o relógio aproximar-se-á rapidamente da meia-noite dos tempos.