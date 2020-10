Caso existisse uma epopeia americana deveria intitular-se Monument Valley. Nunca poderia apelidar-se "the Navajos", "the gold rush" ou "Davy Crockett". Monument Valley é um lugar que tem tanto de real como de ficcional. O local em que o mito fundacional norte-americano da fronteira foi recriado, encenado em 10 km² através da câmara de filmar e da ilusão do realizador John Ford.Aquela panorâmica, onde jamais pisou um cowboy ou passou uma caravana a caminho da terra prometida, não cessa de maravilhar. A narrativa épica da América não foi escrita, foi filmada ou disparada (shoot), como nos aponta Natural Born Killers (Stone, 1994). A paisagem é gloriosa, imensa, exagerada e cinema(to)gráfica.O mito americano requer ação, movimento e reinvenção, na total impossibilidade de quedar-se no limbo da antemanhã, modorrento à espera do entorpecido. A realidade e ficção essencial para nutrir o sonho, coabitam no espaço-tempo, criando deslumbramento e miragens.A informação ilimitada e infinita está a transformar as nossas sociedades. A tecnologia apagou as linhas de separação entre produtor e consumidor, amadores e profissionais, peritos e leigos, e os EUA, onde a ciência, o conhecimento e razão sempre foram venerados, será o país mais afetado por este apagão.Atualmente, ocorrem muitas outras separações, entre trabalho e casa, publico e privado e as suas implicações começam a fazer-se sentir. O mundo digital está a ultimar o fim da ténue divisão entre realidade e ficção na democracia americana.A maior campanha de desinformação, deste século, contra o povo americano, foi protagonizada pela Administração George W. Bush para justificar e legitimar a invasão militar norte-americana do Iraque pós 11 de Setembro (2003). Fabricaram informações falsas sobre potenciais ligações de Sadam Hussain à al Qaeda e sobre o seu eventual perigosíssimo arsenal nuclear. Afinal as conspirações das elites manipuladoras contra o povo americano existem e confirmam-se baseadas em factos e conhecimento.Depois a campanha foi mais longe no encobrimento da tortura como principal método de contraterrorismo, forjando-se conceitos esotéricos (enhanced interrogation techniques) e especialistas à medida (psicólogos com livros obscuros sobre a matéria). Muitas das vezes, a desinformação serve para autoconvencer os convertidos.A interpretação que prevalecia, na senda das reflexões do historiador norte-americano Richard Hofstadter ("The paranoid style is American politics", Harper’s, 1964), alegava que este seria o comportamento habitual da "direita radical" norte-americana. Apesar de existir uma propensão natural entre o povo americano para o "empolamento, suspeição e fantasia conspirativa", segundo Hofstadter, a direita radical, devido à sua postura anti-intelectual, tem uma propensão mais vincada para procurar inimigos onde menos se espera.Durante a campanha eleitoral de 1964, Lyndon Johnson tentou convencer a opinião pública de que o seu oponente Barry Goldwater seria capaz de desencadear uma guerra nuclear por ser mentalmente instável. Contra este argumento, os apoiantes de Goldwater espalharam a teoria da conspiração de que Johnson fora o mentor do assassinato de John F. Kennedy.A análise de Hofstadter refletia esta realidade e a paranoia do MacCarthyismo no combate à influência comunista estrangeira no país durante os anos 1950. Veiculava, também, a nítida irritação sentida pela academia da dispensa dos "intelectuais orgânicos" da entourage do presidente republicano Dwight Eisenhower (1953-61). A "torre de marfim" acabaria por repisar o caminho de Washington, DC com Kennedy.Curiosamente, seria Eisenhower a identificar, no final do seu mandato, um dos complôs mais imperantes nas explicações dos tiques antidemocráticos e dos vários tipos de intervenções externas da república imperial americana, o "complexo militar-industrial".Em 2009, Susan Jacoby (The Age of American Unreason), identificava um novo surto dessa América, tacanha, ignorante e irracional, durante a presidência de George W. Bush (2000-08). A qual, invariavelmente, quando detém o poder, desconfiada do próprio aparelho estatal, é pró populista e procura a pulverização sociopolítica.A "Trumplândia" não representa a América conservadora que os liberais Hofstadter e sua discípula Jacoby descrevem, consubstanciada numa "direita" imersa numa realidade paralela, conspirativa e alheada do resto do mundo. A América estereotipada dividida entre uma direita saloia e uma esquerda letrada está a desaparecer.Para uma cabal compreensão do fenómeno, é necessário fazermos uma curva à esquerda e relembramos os combates epistemológicos das décadas de 1970 e 1980 no seio da academia norte-americana, os quais dariam origem ao pós-modernismo, i.e., ao fim da "objetividade" e da busca da "verdade", através de um método científico, que se propunha conhecer o real, como principal ponto da agenda académica.Tudo o que interessa agora é ter jeitinho para as palavras, uma verve habilidosa, imaginação social e (des)construir narrativas semânticas: terreno fértil para a proliferação da ficção, da conspiração, da mentira e da desinformação.A obra de intelectuais "orgânicos" como Noam Chomsky, Oliver Stone ou Michael Moore (citando os mais conhecidos), serviria para ampliar a cultura conspirativa. A incompetência, o erro, o carreirismo e o nepotismo, foram substituídos por enredos maléficos orquestrados pela big pharma, fabricantes de armamento, petrolíferas, franco-mações, lóbis judaicos ou árabes, em conluios com "interesses especiais" dentro do aparelho estatal (está comprovado que a industria tabaqueira mentiu e escondeu durante anos os malefícios do tabaco).O que interessava era a pureza moral do contrapoder e a denuncia dos poderosos. Resistindo à razão e ao razoável, embrulhados no estigmatizante maniqueísmo, também norte-americano, do duelo entre o herói e o vilão. Documentários, filmes e livros contribuem para alimentar a "obsessão antiamericana" (anti "direita radical") entre a sua militância europeia.Ambas as contraculturas emergiram à tona da sociedade e convergiram na construção de factos e realidades alternativas. A eleição de Trump em 2016 foi apenas um sintoma da América congénita que sempre viveu a par da realidade e da ficção. Numa sociedade aberta, liberal e digital foi fácil disseminar a ocorrente nova versão do real.A mentira espalha-se seis vezes mais depressa do que a verdade nas redes e media sociais. Não é uma correção do tipo fact checking que demove os convertidos. Aliás, a maioria das pessoas não estão muito dispostas a ouvir opiniões ou visões que contradigam as suas.Nesta fase da campanha, a consistência das sondagens, está a deixar os devotos de Trump assustados com a possibilidade de uma derrota cabal. Trump e os seus marketeers e influencers estão desesperados a tentar replicar o empurrão eleitoral que ocorreu em 2016, quando o antigo diretor do FBI, James Comey, decidiu reabrir, dias antes das eleições, a investigação ao caso polémico dos emails de Hillary Clinton.Desta forma, já envolveram o filho de Joe Biden em vários escândalos de duvidosa credibilidade. As controvérsias em torno de Clinton e do Partido Democrata estão a ser recauchutadas. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Israel, somaram-se à Rússia, e lançaram campanhas de desinformação pró-Trump.Biden provavelmente também irá retaliar. Ambos as campanhas políticas apostam na velha máxima do showman de que "nasce um trouxa a cada minuto" (P.T. Barnum). Os últimos quinze dias de campanha estão ao rubro, ambos os candidatos ainda percecionam que todo pode acontecer.Vamos precisar de novas coordenadas e cenários para entender a América que vai sair destas eleições. Os EUA não estão a caminho das ideologias políticas do passado, nem do rame-rame europeu, será preferível procurar o futuro político americano na realidade virtual ou na terceira dimensão.