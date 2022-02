Democracia antecipatória

É preciso dar voz às novas gerações, principal fonte de energia e inovação nas sociedades contemporâneas. É necessário criar horizontes de esperança para a juventude, no sentido de que todas as sociedades democráticas se possam continuar a ter um destino comum, próspero e harmonioso.

Existe um sentimento crescente de que urge assumir a responsabilidade sobre as consequências a longo prazo das nossas decisões e ações no presente. Através de vários países europeus e nas instituições da UE, emergem ideias e iniciativas sobre a necessidade de combinar o "longo termismo" com a cidadania participativa, na procura de soluções para os desafios globais.

Nas democracias liberais estamos habituados a viver às "custas dos outros", seja através dos sistemas de crédito financeiro, dos mecanismos de solidariedade social, das subvenções estatais ou até da caridade. Nas últimas décadas, o debate acerca do funcionamento das sociedades modernas tem incidido sobre as fórmulas governativas que garantam esta lógica de perpetuação do progresso e do bem-estar. Atualmente, brota um novo preço comum a pagar, com a tomada de consciência de que também estamos a viver às custas do futuro.

As gerações que detêm o poder político, económico, social e mediático nas sociedades contemporâneas nasceram nas duas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, são os chamados "baby boomers", alguns ainda manifestamente "cold war warriors". Sucede que, devido aos avanços tecnológicos nas áreas da saúde e bem-estar social, ocorreu um aumento exponencial da esperança média de vida, tornando os boomers maioritários e dominantes.