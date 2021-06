Capitulação

Xi Jinping veio apelar à importância de transmitir uma imagem "credível, adorável e respeitável" do país. Xi concluiu que, afinal, a China precisa de aumentar o seu círculo de amigos.

"Quem resistir à nova ordem será remetido para o caixote do lixo da história", é uma frase lapidar proferida pelo MNE chinês, em setembro de 2020. Foram os tempos áureos da diplomacia guerreira, onde os diplomatas chineses eram encorajados a confrontar os governos estrangeiros, com o intuito de calar as acusações quanto às responsabilidades da China na origem da pandemia global.

Este mês, perante as críticas crescentes no que diz respeito à violação dos direitos humanos na China e à obscura gestão da crise pandémica, o presidente Xi Jinping veio apelar à importância de transmitir uma imagem "credível, adorável e respeitável" do país. Xi concluiu que, afinal, a China precisa de aumentar o seu círculo de amigos.

O relacionamento da China com o resto do mundo atravessa um período muito conturbado, tal é a dificuldade da sua elite em refazer a imagem da sábia e paciente superpotência em ascensão pacifica. Pequim teme que tenha sido revelado o seu lado belicoso e os seus objetivos de glória global.