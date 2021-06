Parar, escutar, olhar, decidir e agir

Toda a informação que possuímos é sobre o passado, mas todas as nossas decisões são sobre o futuro. A simples ação de atravessar a rua, significa perscrutar o horizonte envolvente, com base nas experiências e práticas apreendidas, na procura de perigos provenientes do tráfego automóvel, hoje de trotinetes e bicicletas, e até de um imprevisível cão, que nos podem atropelar ao atravessar.



A simples decisão de atravessar a rua é fundamentada num raciocínio de antecipação de que algo poderá ou não acontecer, incerteza sobre a qual não conseguimos ir buscar qualquer tipo de evidência após a curva do futuro.



A humanidade sempre pretendeu antecipar o seu futuro, do curto ao longo prazo, desde os processos de adivinhação dos antigos oráculos às previsões catastróficas dos contra-utópicos contemporâneos, inspiradas na crise ambiental em conjugação com a supremacia tecnológica.