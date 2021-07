Não acho que tenhamos demasiado tempo livre - embora existam por aí alguns que estão claramente com tempo livre a mais - mas defendo que ocupamos, muito mal, o pouco tempo livre que temos.

Temos demasiado tempo livre. Todos, e eu estou incluída nesse grupo, porque inevitavelmente acabamos por conseguir passar umas horas a espreitar a vida dos outros nas redes sociais, a falar sobre a sua vida, a exibir coisas bonitas ou a mostrar o seu trabalho. Ou simplesmente, sentados no sofá a olhar a vida através de um outro ecrã, o da televisão. Exagerada, eu? Não. Inconveniente? Talvez.