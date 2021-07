Uma praga de nome esquisito

Com tanta coisa a acontecer no mundo, chuvas torrenciais em pleno Verão europeu, inundando cidades inteiras, jogos olímpicos no Japão, Salgados do costume a salgar o (já) mar salgado deste Portugal, eu escolho falar de uma praga não tecnológica, mas que a tecnologia espalhou. Pais entenderão: fidget toys.