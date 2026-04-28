Toys aren't us

A tentativa rasca de humilhação deve-se apenas, somente, unicamente, pelos Bandidos do Cante terem sido os únicos participantes que furaram o boicote contra a participação de Israel no concurso e disseram que iriam à Eurovisão da canção se ganhassem.

Calado era Pessoa, Jorge de Sena, Vasco Graça Moura. Calado, até sombra de Camões. Os elementos do grupo Bandidos do Cante, na boca de Toy, não passam de uma rapaziada. Isso. Monte de rapazes inconsequentes, provavelmente como aponta dicionário popular. O cume do vazio cerebral costuma utilizar a técnica primitiva metenojo que é dar parabéns irónicos e, logo de seguida, sacar do bolso traseiro a pá de coveiro como se fosse um pente para compor o cabelo óleo fula.

Com gosto e gozo por tirar-lhes mérito, o Tarzan boy do pimba, em grande no escadote, rasteiro no comportamento, aproveitou a boleia da cerimónia dos Play - Prémios da Música Portuguesa - para menosprezar os vencedores do Festival da Canção e, à boleia no lugar pendura, insultar Trump e Netanyahu. O primeiro em inglês, que fica mais fino a grosseria e no segundo, pisado com botas cowboy de Sintra, para puxar ao sentimento dos flotilheiros gente que faz a mesma falta que um saco de água quente ao meio-dia no deserto.

Percebe António Manuel Neves Ferrão, afamado por Toy, que a tal rapaziada precisa de se mostrar e está encantada com o arranque da paisagem artística, por conseguinte, tomaram a decisão de não misturar política com cultura. Toy mistura. Cerveja no frigorífico a honrar a Ucrânia. Ou o toda a noite a defender os desprotegidos.

Chamar os bois pelos nomes, vamos lá, que se faz tardíssimo, e, na verdade, começa a ser insuportável a gordura mental de opinadores de cordel. A rapaziada é a forma que encontrou, no seu estilo literário rápido , para achincalhar quem não embarcou no comboio que descarrilha Israel. Ora aí vive o gato. A tentativa rasca de humilhação deve-se apenas, somente, unicamente, pelos Bandidos do Cante terem sido os únicos participantes que furaram o boicote contra a participação de Israel no concurso e disseram que iriam à Eurovisão da canção se ganhassem. E ganharam. E vão à Áustria. Por cá, na terra dos becos sem saídas, ficam na chaise longue a cantarolar com pipocas enfiadas nos incisivos, os 11 autores concorrentes escandalosamente apaparicados pela RTP, televisão estatal que lhes deu tecto para cantar, não obstante, prévio aviso: no caso de ganharem não iriam a lado nenhum. Não foram, não. Perderam. É por causa - como diria Vasco Santana - de Israel que Toy menospreza aqueles que levam a taça do Festival da Canção. A honestidade também se mistura com arte e política. Aliás, ser honesto é o resultado de uma mescla de ingredientes, a começar pela coragem, passando por integridade e indo pela retidao. Objectos não identificados para alguns cantadeiros.