De luto ou de luta?

Lamento estragar o consenso em torno da criação do dia de luto pelas vítimas da violência doméstica. Sobretudo, hoje, no dia internacional da mulher e sendo a esmagadora maioria das vítimas do sexo feminino. É, aliás, por considerar o tema demasiado grave e importante que me recuso a fazer parte do pacto de inação e de hipocrisia a que assisti nas últimas semanas. Concomitante às notícias de uma mulher morta em média a cada 5 dias desde o início de 2019, num total já de 12 mulheres e uma criança assassinadas em resultado desta carnificina.

De nada valerá a criação de um dia nacional em memória das vítimas se nada for feito em sua justiça ou em favor daquelas que diariamente vivem o horror e o risco de vir a fazer parte destas tenebrosas estatísticas. Dei o benefício da dúvida, abstive-me de comentar a criação deste dia e esperei por conhecer as medidas que o Governo viesse a adoptar em Conselho de Ministros. E a desilusão foi total.

Comecemos pela proposta de reestruturação do Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica, garantindo o atendimento especializado 24 horas por dia, e abrangendo um serviço de apoio em situações emergência. As aparentes originalidade e bondade da medida esbarram com a factualidade de já existir na alçada da CIG uma linha exatamente nestes termos agora propostos pelo Governo. Criado em novembro de 1998, este serviço de informação é gratuito e funciona pelo telefone, 24 horas por dia e 365 dias por ano, para apoiar vítimas de violência doméstica através do número 800 202 148.

Em seguida, propõe o Governo a elaboração de um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas após a apresentação de queixa que integre a elaboração de planos de segurança por profissionais especializados relativamente às vítimas adultas e menores. Ora esta obrigatoriedade já decorre da lei desde 2015 na alteração efetuada pela lei n.º 129/2015, de 3 de setembro. As forças de segurança já têm, de resto, há vários anos manuais com os procedimentos a adoptar nestas situações, bem como as fichas de avaliação de risco, pelo que se torna incompreensível que o Governo avance com uma medida que já decorre da aplicação lei.

Mas a incredulidade foi total quando li a proposta de criação de um grupo de trabalho no sentido de estudar as recomendações do GREVIO (Grupo de Peritos sobre o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica do Conselho da Europa). As recomendações existem, falta agora colocá-las em prática. Uma delas passa pelo reforço da coordenação entre ministérios, articulando as várias áreas sectoriais: da Educação, à Saúde, passando pela Segurança Social, Justiça e Administração Interna. Também será necessário criar um grupo de trabalho dentro do Governo para estudar a melhor forma de os Ministros se articularem entre si?

Foram 4 anos perdidos no combate à violência doméstica. A urgente formação das forças de segurança e dos magistrados foi um dos mais graves fracassos deste Governo. Entre 2013 e 2015, as formações chegaram a 553 magistrados. Entre 2015 e 2017 foram apenas 403. E quanto às forças de segurança o cenário é dantesco: em 2015 foram formadas 8.705 pessoas e em 2016 foram apenas 619. Houve um claro e grave desinvestimento na formação de magistrados e forças de segurança. Tal como se congelou o alargamento da rede de municípios solidários nos últimos 4 anos, uma importante ajuda na reinserção social destas milhares de vítimas.

A gravidade do tema agudizou-se nas últimas semanas com a comoção nacional a que assistimos com as decisões de um magistrado que atentaram à dignidade das vítimas. A isto o Governo reagiu com a instituição de um dia de luto nacional. De luto já nós estávamos. Precisamos é de luta 365 dias por ano.