O Hospital de Leiria

"Leiria é infelizmente um dos muitos exemplos do desprezo a que o Serviço Nacional de Saúde tem sido votado nestes 4 anos de Governação do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português."

A Saúde tem sido o parente pobre da Governação nos últimos 4 anos. Um desses muitos exemplos é o Centro Hospitalar de Leiria. Nos últimos meses tem vindo a público a situação caótica em que se encontra o Hospital. A própria demissão do Presidente do Conselho de Administração confirma a gravidade da situação, sobretudo se atendermos às palavras no momento da demissão quando afirmou que "não há condições para colmatar as necessidades mínimas em pessoal, não há meios para investimento". Foi por isso, com estupefacção, que o ouvi afirmar numa audição no Parlamento que a situação do Hospital estaria afinal normalizada. Se está, porquê a demissão? Foi uma pergunta a que acabou por não responder.

Também o Sindicato Independente dos Médicos a 22 de fevereiro denunciou que "a situação atual é dramática, com reflexo na qualidade do atendimento aos doentes", destacando que "a falta de médicos tem como consequência o não cumprimento do preenchimento das escalas médicas, de acordo com as normas vigentes" e que esta situação condiciona "um pior e mais lento atendimento aos doentes, com o consequente aumento do risco de agravamento de situações clínicas menos complicadas".

Já na Assembleia da República, Carlos Cortes (Presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos) afirmou que "profundas, dramáticas e graves as dificuldades que se têm vivido no serviço de Urgência do Centro hospitalar de Leiria".

Esta situação motivou outras demissões para além da do Presidente do Conselho de Administração. No início do ano, os chefes das equipas da Urgência do Centro Hospitalar de Leiria demitiram-se devido à falta de condições de trabalho nos seus serviços, acusando urgências sobrelotadas, falta de pessoal, e condições «desumanas» de funcionamento, que vieram posteriormente a obrigar à alteração e diminuição da "programação cirúrgica dos doentes não urgentes" para "canalizar recursos e disponibilidades para os doentes cirúrgicos urgentes".

Há vários sinais que nos mostram que a situação tem piorado substancialmente nos últimos anos. Se compararmos a atividade cirúrgica neste Centro Hospitalar entre 2015 e 2017, verificamos uma diminuição de 4.740 para 3.096 cirurgias. Ou seja, em apenas dois anos tivemos menos 1.600 cirurgias a serem realizadas, e o tempo mediano de espera destas aumentou de 2,8 para 3,3 meses, o que levou ao consequente aumento do número de utentes em lista de espera de 5.088 para 6.390 doentes. Atualmente, um doente que queira obter uma consulta na especialidade de Neurologia tem que esperar 1 ano e 10 meses. Este intervalo de tempo é suficiente para que as condições de saúde deste doente se deteriorem, agravando a sua patologia, sendo possível que em alguns casos já não haja nada a fazer.

Há várias perguntas que o PSD tem feito e que tem merecido apenas o silêncio da parte da tutela. Leiria é infelizmente um dos muitos exemplos do desprezo a que o Serviço Nacional de Saúde tem sido votado nestes 4 anos de Governação do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português.