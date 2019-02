Made in Europe: a geração Europa

Nunca foi tão fácil para os jovens viajar e ter acesso ao conhecimento como atualmente acontece. Qualquer cidadão nascido nos anos 80 e seguintes está consciente desta realidade e, felizmente, muitos são os sinais de que estamos a saber usufruir destas mudanças.

Exemplos claros disso são a quantidade cada vez maior de jovens que viajam para outros países europeus, aproveitando não só os preços reduzidos das companhias aéreas, mas também as facilidades concedidas pela existência de uma União Europeia (desde a ausência de controlo de fronteiras devido ao Espaço Schengen até à facilidade de comunicações entre estes países, especialmente desde o fim do roaming).

Em simultâneo, o aumento exponencial do acesso ao conhecimento e à informação, que se expandiu de uma maneira inimaginável com a internet, é visível em todas as gerações com menos de 30 anos. Por esta razão, muitos são os jovens que estão dispostos a estudar fora (através do programa Erasmus, por exemplo) ou que se candidatam a apoios comunitários para as mais diversas áreas, desde a agricultura até às mais inovadoras empresas start-up.

Contudo, a ideia generalizada é que os jovens não têm interesse nem pelo projeto europeu, nem pela União Europeia enquanto instituição. A taxa de abstenção nas últimas eleições para o Parlamento Europeu (2014) foi de 66,2%, o que significa que mais de metade dos portugueses não consideraram relevante ter uma palavra a dizer sobre quem os representa no que é suposto ser o órgão mais representativo da União Europeia.

Atendendo à conjuntura atual global é urgente que o projeto europeu consiga cativar e agregar todos os cidadãos, especialmente, os mais jovens. Tal deve ser impulsionado pela União Europeia, através dos órgãos existentes, mas também por cada Estado membro.

Desta forma, e marcando também o início desta caminhada até às eleições europeias que se realizarão a 26 de maio de 2019, a Juventude Social Democrata lançou um inquérito online http://62.28.12.6:8090/online.php?pid=LITERACIAEUROPEIA que tem como objetivo obter uma perceção fidedigna do conhecimento dos jovens sobre a União Europeia e o seu funcionamento, averiguando também o sentimento de pertença a esta comunidade.

Um pouco por toda a Europa surgem vozes, movimentos e até mesmo forças políticas que põem em causa esta União, tendo como exemplo mais efetivo o chamado Brexit. Apesar da complexidade de razões que levaram a maioria da população votante do Reino Unido a querer a saída do país da comunidade, sem dúvida que o desconhecimento do impacto positivo da pertença à união e a descrença no projeto foram determinantes.

E é a apatia, a neutralidade em relação à política, o descrédito e a desconfiança da classe política que fazem florescer os movimentos populistas e extremistas que têm estado em grande crescimento na Europa e que ameaçam a integridade e a coesão do projeto europeu.