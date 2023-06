Em resumo: chamar o SIS no caso do computador roubado-que-não-foi-roubado de rederico Pinheiro era absolutamente a coisa certa e urgente a fazer, mas ninguém quer assumir ser o herói que fez a coisa absolutamente certa e urgente a fazer. António Costa não teve nada a ver com isso, mas é a favor. João Galamba não teve nada a ver com isso, mas é a favor. E, terça-feira, António Mendonça Mendes não teve nada a ver com isso, mas é a favor.