Por muito tremidas que as coisas andassem, podia sempre olhar para a dimensão da corrupção no Brasil e consolar-me que, pelo menos, não somos brasileiros. Agora acabou-se. A Operação Tutti-Frutti parece um tudo-em-um: tem "Rachadinha", nos avençados que não trabalham e entregam parte da prebenda ao cacique do partido. Tem "Mensalão", no "acordo de governação com tachos por fora", com que se compra paz e governabilidade na capital. O paralelismo maior nem é brasileiro, é com o caso Gürtel espanhol, nos contratos públicos (ou "para-públicos") a empresas amigas do partido, como o do campo de rugby do Belenenses.