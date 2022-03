O Putin que há em nós

Em menos de uma semana, Vladimir Putin tornou-se o grande unificador da Europa. A invasão da Ucrânia, recebida inicialmente com o habitual desacerto da União Europeia (leia-se, países a procurarem exceções à medida dos seus interesses económicos no primeiro pacote de sanções), tornou-se rapidamente o "momento de viragem" a que se referiu o novo chanceler alemão, Olaf Scholz. Em poucos dias, a UE uniu-se em torno de um pacote de sanções histórico, a que até a neutral e cúmplice Suíça acabou por aderir – pelo menos da boca para fora.

O que fez acelerar os ventos da História foi a tenacidade da resistência ucraniana a uma primeira onda de invasão russa em que nada, aparentemente, correu como previsto. E apesar de Putin contar ainda com uma larga "parada de idiotas úteis" por toda a Europa – e também por cá, como temos visto em muito comentariado televisivo e nos comunicados inenarráveis do PCP – a determinação dos ucranianos e o talento do Presidente Zelensky para a comunicação nas redes sociais mobilizaram a opinião pública e os líderes europeus a reconhecerem o que está em curso: um ataque frontal a um Estado soberano e, através dele, uma ameaça direta à União Europeia.

No momento em que atua, a Europa pergunta-se porque não atou antes. As aventuras militares da Rússia na Ucrânia começaram em 2014. A invasão da Geórgia foi em 2008. Devíamos ter passado os últimos 10 anos a desembaraçar-nos da dependência russa (a começar pela dependência energética). Isso daria à UE a capacidade de fechar a torneira a importações russas assim que Putin pisasse a linha. Em vez disso, preferimos acreditar que a manutenção de relações económicas fortes desincentivaria o Presidente russo de armar demasiados sarilhos. Pelo contrário, fê-lo achar-se suficientemente indispensável para se safar de sanções a doer – que, para doerem aos oligarcas russos, vão inevitavelmente doer aos consumidores europeus. Os ucranianos estão a pagar esse erro.

Não foi só um erro de cálculo geoestratégico. A verdade é que (já que tanto se fala de imperialismos) a Europa ainda não se curou do velho vício de acolher dinheiro roubado noutras paragens. Durante décadas – as mesmas décadas em que os oligarcas próximos de Putin, e o próprio Presidente, enriqueciam com o saque à economia da Rússia – a Europa foi o destino de muito dinheiro sujo. Os bancos da UE abriram as portas aos mesmos ladrões que agora estão nas listas negras da União. Apartamentos de luxo em Londres, iates no sul de França, Vistos Gold em Portugal fluíram alegremente para os bolsos de uma elite de sociopatas violentos e corruptos até à medula, com os Estados europeus (o nosso incluído) a abrir os braços e fechar os olhos.

Basta ver a longa lista de ex-políticos europeus com bons empregos em empresas estatais russas ou nos conglomerados dos oligarcas. O maior exemplo desta promiscuidade generalizada com que Putin comprou as simpatias de meia Europa é o ex-chanceler Gerhard Schröder, que se passou quase diretamente do Governo da Alemanha para os petróleos russos – e que, à hora a que escrevo, ainda não se tinha demitido das sinecuras que acumula ao colo de Putin e que, pela sua longa cumplicidade, devia ter o nome na lista de sanções junto com o dos facilitadores económicos, dos cúmplices políticos e dos capatazes militares do regime russo. Não é caso único; são às dezenas.

A mudança radical de política da União Europeia para com a Rússia vai implicar reformas fundas no nosso sistema político e económico. Foram demasiados anos a importar petróleo, gás e corrupção. Há muita sujeira para limpar. Ontem mesmo, o Parlamento Europeu pareceu reconhecer, pelo menos parcialmente, essa evidência. Na resolução que aprovou em solidariedade com a Ucrânia incentivou os Estados Membros a, além das sanções já acionadas, criarem instrumentos de luta contra a corrupção, "reexaminarem todos os beneficiários" de Vistos Gold e "revogarem os que são atribuídos a russos com património de elevado valor e às respetivas famílias", mesmo que não estejam especificamente listados no rol de sanções já aprovadas.

Na verdade, já em 2019 o Parlamento Europeu tinha apelado ao fim dos Vistos Gold, reconhecendo que os benefícios económicos da venda de passaportes "não compensam os riscos graves de segurança, de branqueamento de capitais e de evasão fiscal que apresentam". Só que nessa altura ainda chovia dinheiro sobre Lisboa (ou Malta, ou Chipre), em vez de mísseis sobre Kiev. Enquanto pôde, a elite política e financeira da União Europeia – governantes, deputados, banqueiros, advogados, facilitadores de todo o tipo – foi enchendo a barriga. Agora sofremos todos a indigestão.

Desarmadilhar tudo isto vai demorar tempo; e exige que a vontade agora mobilizada se mantenha viva e atenta por muitos anos. Em Portugal, começa por arrumar de vez a vergonha dos Vistos Gold e fazer uma revisão profunda da lei dos sefarditas que transformou uma reconciliação histórica numa venda de nacionalidade que tem como beneficiário um dos milionários mais próximos de Putin. A invasão da Ucrânia foi um ataque à democracia. Só que esse ataque já tinha começado há anos nos corredores do poder das capitais europeias e nos circuitos sociais das elites da União. Repelir esse ataque, e reforçar a democracia que ele fragilizou, é o verdadeiro Plano de Recuperação e Resiliência a que a Europa terá de se dedicar com a mesma energia com que acordou nos últimos seis dias.

PS – José Ribeiro e Castro fez publicar um direito de resposta às referências que lhe fiz num artigo, há duas semanas. Nele, faz uma clarificação útil sobre o papel do seu escritório de advogados em processos referentes à lei dos sefarditas: "Nunca representei, não represento e não tenciono vir a representar qualquer descendente de judeus sefarditas que pretenda adquirir a nacionalidade portuguesa nos termos daquela lei. E a sociedade de advogados a que pertenço também não o faz." A primeira parte (de que não se envolve pessoalmente em processos deste tipo) já a tinha dito ao jornal Público. Mas, evidentemente, a sua escusa pessoal não resolveria qualquer conflito de interesses, se o escritório de que é sócio fizesse esse trabalho sem ele. É importante saber que não o faz e agradeço-lhe essa informação nova, que dou por verdadeira. Sobra a divergência profunda sobre a própria lei (para lá de alterações da regulamentação que Ribeiro e Castro acha suficientes mas que eu considero manterem o status quo). Enquanto a lei não exigir aos requerentes que vivam em Portugal pelo menos parte do seu tempo e conheçam a língua e a cultura portuguesas, não estaremos perante um processo de reconciliação histórica, mas uma fábrica de passaportes. É uma discussão necessária, que os eventos da última semana tornaram ainda mais imperativa e urgente.