O perigoso Alexandre Quintanilha

Foi noticiado há umas semanas que a publicação dos registos de interesses dos deputados estava atrasada, em relação aos prazos legais – coisa que veio a saber-se por iniciativa de um grupo de cidadãos, em que me incluo. Alertada para o atraso, a Assembleia apressou-se a completar a verificação dos registos de interesses dos deputados e a colocar a informação online. Mais vale tarde que nunca, apesar de já ser grave que os cidadãos não tenham tido acesso a esta informação relevante durante as discussões do Orçamento do Estado, quando as várias corporações e interesses tipicamente puxam a brasa das finanças públicas à sua sardinha – tantas vezes com o apoio de deputados estrategicamente colocados, que são parte interessada nos favores do Orçamento.

De qualquer modo, a informação não estava publicada, houve um alerta, publicou-se. Problema resolvido? Formalmente sim. Mas a leitura dos ditos registos e do trabalho de verificação feito pelo Parlamento revelam-nos coisas bem mais preocupantes, sobre a banalidade dos conflitos de interesses na Assembleia e sobre a incapacidade da Assembleia identificá-los, geri-los e resolvê-los.

Comecemos pelo relatório de avaliação dos registos de interesses, redigido por um grupo de trabalho da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. É o documento, de leitura penosa mas muito útil, em que os deputados avaliadores (vindos de todos os partidos representados na Comissão de Transparência) passam em revista os registos de interesses dos 230 deputados e assinalam potenciais problemas de incompatibilidades.

Que controlo foi exercido durante esta avaliação? Além de se terem feito 209 pedidos de clarificação dos interesses registados por deputados e membros do Governo, o Grupo de Trabalho obrigou sete deputados a demitirem-se de cargos que exerciam em acumulação com o mandato no Parlamento. Mão firme contra conflitos de interesses? Nem por isso. Na quase totalidade dos casos, os sete deputados em causa exerciam cargos não executivos em organismos consultivos associados à esfera pública – a maior parte deles não remunerados.

Dos sete deputados apanhados na malha das incompatibilidades, dois tiveram de deixar dois cargos que exerciam: Pedro Cegonho (PS) saiu do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE (cargo do qual já estava de saída, por exercer em representação da Associação Nacional de Freguesias, da qual deixou entretanto de ser presidente) e do Conselho Geral de uma escola secundária. Sim, leu bem: o cargo problemático era fazer parte do Conselho Geral de uma escola secundária. Alexandre Quintanilha, cientista reputado e deputado pelo PS desde 2015, foi obrigado a deixar as funções que tinha no Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida e na Comissão de Ética para a Investigação Clínica.

Ou seja, se perguntar ao Parlamento, o campeão dos conflitos de interesses (ex-aequo) na Assembleia da República é Alexandre Quintanilha! Porquê? Porque atendendo à sua enorme experiência como cientista foi chamado a servir em dois conselhos de ética ligada à medicina. Deputados advogados? Pode ser. Administradores ou funcionários de empresas com interesses na produção legislativa do Parlamento ou nos negócios com o Estado? Pode ser. Membro de um conselho de ética para a investigação clínica? Nem pensar! Segundo a avaliação de conflitos de interesses feita pelo nosso Parlamento, o grande risco para a democracia vem de um cientista reformado. Porque as promiscuidades dos deputados, essas, são legais.

E as promiscuidades existem. Como assinalou Paulo de Morais esta semana num artigo no Público, os exemplos abundam: deputados como António Topa e Emídio Guerreiro têm interesses em empresas de construção e imobiliário ao mesmo tempo que se sentam (e Topa preside) à mesa da Comissão de Economia, Inovação Obras Públicas e Habitação. Na Comissão de Saúde estão administradores de empresas de saúde como Maló de Abreu. Na Comissão de Ambiente sentam-se gestores e assessores de empresas da área como Nuno Carvalho. Já para não falar dos deputados advogados, que exercem nos grandes escritórios ou nos pequenos, sem que se saiba quem são os seus clientes ou que serviços prestam, e cuja proteção a última revisão da lei de incompatibilidades se esforçou por garantir.

O resumo é claro e deprimente: os conflitos de interesses abundam e o Parlamento faz tudo menos identificá-los e geri-los. Para se ter uma noção das pérolas de interpretação jurídica saídas do já citado relatório da Comissão de Transparência, um deputado – já o vimos – não pode ser membro do Conselho Geral de um liceu. Mas pode ser membro do Conselho Geral de uma Universidade. Pode exercer o mandato em exclusividade (e ser pago por isso), ao mesmo tempo que escreve uma coluna paga num jornal, porque se convenciona que essa coluna paga corresponde ao recebimento de direitos de autor. Se o mesmo espaço de opinião for numa televisão, já se considera um segundo emprego e o deputado já não exerce em exclusividade! Tudo isto é minudência de interpretação legal, nada disto é gerir conflitos de interesses, nada disto faz sentido.

Em Portugal tardamos sempre a escrever regras de controlo de conflitos de interesses, de transparência pública, de boa prestação de contas. Quando as escrevemos, são geralmente importadas por obrigação europeia ou pela jurisprudência do caldo entornado. E depois de as escrevermos, nunca as levamos a sério. Continua a reinar a mais triunfante cultura da informalidade, do jeitinho, do "amigo não empata amigo" – tudo depois embrulhado numa obsessão procedimental pela minudência jurídica que atira sempre ao lado e nunca chega onde interessa – porque interessa nunca lá chegar.

Portanto, em vez de se fazer o trabalho sério de mapear os conflitos de interesses, identificar incompatibilidades e aplicar remédios claros, proporcionais e apropriados, sorteia-se a palhinha mais curta para mostrar serviço – e este ano a palhinha mais curta calhou a Alexandre Quintanilha. Uma caricatura de controlo que é o retrato de um Parlamento cada vez mais caricatural.