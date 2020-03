O vírus da balbúrdia

Este artigo não é sobre o coronavírus (tirando na parte que é). É sobre o vício muito português de ter regras para governar tudo e tudo ser ingovernável. De não percebermos que procedimentos desancorados de princípios criam um festival de burocracia que, em vez de desincentivar, obriga ao atalho, à informalidade, no limite à corrupção. Este artigo é sobre um país que, ao ver surgir um vírus num país distante (que aliás nos usa como porta de entrada na Europa) se põe a discutir a constitucionalidade da quarentena em vez de tratar do assunto que tem em mãos.



Este artigo é sobre uma conferência de imprensa convocada para tranquilizar o país que, afinal de contas, deixa tudo por dizer e por explicar. Aqui não me refiro a qualquer conferência de imprensa da ministra da Saúde sobre o COVID-19 mas (para não ser tudo viral) à conferência de imprensa em que o presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) anunciou a abertura de processos disciplinares contra três juízes (um já jubilado) do Tribunal da Relação de Lisboa. As suspeitas de abuso de poder na distribuição de processos, disse o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do CSM, são "de uma gravidade extrema" e têm de ser investigadas "doa a quem doer".

Acaba sempre por nos doer a todos, e depressinha. Bastaram dois meses para António Joaquim Piçarra passar do discurso "não há crise na Justiça" para a "gravidade extrema". Porque o sistema não se audita a si próprio, porque o poder disciplinar é exercido a reboque dos casos (e no mínimo que tiver de ser), sem qualquer vertente preventiva. Porque é mais fácil não fazer perguntas, não medir riscos, não antecipar problemas. Já depois de ser posto sob processo disciplinar, teve ser o próprio juiz Orlando Nascimento a pedir para não lhe ser distribuído serviço – batata quente que o Conselho Superior da Magistratura tinha deixado para a nova presidente interina do tribunal.

Entretanto, os três processos suspeitos são afinal centenas de processos potencialmente distribuídos fora da lei ao longo de 15 anos, só no Tribunal da Relação de Lisboa – falta ver o que será nos outros. O sistema que afinal até tinha funcionado para detetar o problema não funcionou ao longo de década e meia; e só funcionou agora – se chamarmos a isto "funcionar" – à boleia de uma investigação criminal, a Operação Lex, que desenterrou as suspeitas que nunca tinham aparecido em nenhuma auditoria regular ou verificação dos sistemas. Talvez porque, que se saiba, nunca se fez uma auditoria regular ou verificação dos sistemas de funcionamento dos tribunais. Nem se pensou a sério na composição dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, para lá da dicotomia viciada de saber se mandam os magistrados ou mandam os políticos.

Tudo isto tem um certo ar de Cavaco Silva afiançar a solidez do Banco Espírito Santo e incentivar os cidadãos a porem dinheiro no aumento de capital semanas antes daquilo rebentar. Tem um certo ar de Marcelo Rebelo de Sousa (hoje retido a passar a ferro) visitar o incêndio de Pedrógão Grande e afiançar que está a ser feito tudo o que se pode, para depois reconhecer que falhou tudo. Tem um certo ar de Azeredo Lopes dizer que no limite pode nem ter havido roubo nenhum em Tancos, para depois acabar no banco dos réus por causa das manigâncias para desfazer o roubo de Tancos. Tem um certo ar de a ministra da Agricultura dizer que se calhar ainda ganhamos uns patacos com o Coronavírus, para depois ir a correr atrás do prejuízo. Tem um certo ar de "quando chegar a crise, improvise".

Portugal não sabe gerir situações de emergência, é certo, mas também não sabe gerir situações de normalidade. A norma é escrever normas: Constituição, legislação, regulamento e regimento. E depois cruzar os dedos. Antes de fechar as escolas públicas, o Governo mandou que todas tivessem planos de contingência para o COVID-19, que incluíam dizer aos alunos para lavarem as mãos, mas em muitas escolas não incluía ter sabonete nas casas de banho. Aliás, os alucinados que em Portugal (e não só em Portugal) deram em açambarcar papel higiénico – sabe-se lá por que impulso! – façam o favor patriótico, quando recuperarem os sentidos, de o doar às escolas públicas. Também lá falta muitas vezes, com vírus ou sem ele.

O que temos, sim, são normas. Regulamento e carimbos. Leis processuais penais e cíveis para distribuir processos por sorteio informático, mas depois muita informalidade porque a minúcia bizantina do procedimento não cabe nas necessidades da vida real – e, passo seguinte, nos interesses de quem se infiltra no poder de decisão. O que temos são sistemas mal governados porque ninguém os avalia e o vício de tapar buracos com alterações legislativas que, quanto mais alteram mais confundem e que por cada buraco que tapam abrem dois ou três.

Governança – o processo sóbrio e continuado, para lá da norma, que se usa para aplicar políticas públicas e para atingir objetivos bem definidos – é um conceito tão estrangeiro que a própria palavra é um estrangeirismo. Para cada problema há fartura de juristas e apreciações constitucionais. O que não há é capacidade de avaliar, aprender e melhorar. Vai-se andando e vai-se vendo, não há de ser nada. Até à pandemia do pandemónio.