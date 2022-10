Marcelo Rebelo de Sousa tem de se demitir

A degenerescência moral do Presidente da República torna-o incapaz de representar o país. Os portugueses não toleram nem racionalizam a pedofilia. Este homem não fala por nós.

"Não há limite de tempo para estas queixas. Há queixas que vêm de pessoas de 90 anos, 80 anos, e que fazem denúncias relativamente ao que sofreram há 60, ou há 70, ou há 80 anos. O que significa que estamos perante um universo de pessoas que se relacionou com a Igreja Católica de milhões de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos".