Mandem vir suecos

É quase enternecedor ver a gestora francesa contratada para salvar a TAP a afundar-se nos vícios muito portugueses da cunha e do amiguismo. Ninguém nos vem salvar.

É verdade que estamos todos hipersensíveis no que toca à TAP. Estamos hipersensíveis porque vamos enterrar 3,2 mil milhões de euros numa empresa pouco competitiva e ineficiente, em situação de falência ou pré-falência desde, pelo menos, os anos 90. E porque, desde os anos 90, enterramos fortunas atrás de fortunas em planos de reestruturação, sempre prometendo que desta vez é que vai ser, sem nunca nos livrarmos do vício. Estamos hipersensíveis porque, apesar das certezas viris do ministro Pedro Nuno Santos, é difícil acreditar que isto acabe bem.