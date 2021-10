As damas de honor do poder angolano

O antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, manobrou o seu poder político para se safar dos tribunais portugueses . O novo vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, manobra os tribunais portugueses para afirmar o seu poder político. Não é novidade que o elite política angolano trata as instituições portuguesas como quem lida com o seu mordomo. Mas a atuação de Bornito de Sousa acaba de adicionar uma nova camada de vergonha, desta vez internacional, sobre Portugal. Mostrando que por cá não aprendemos nada com as humilhações que os grandes de Angola já provocaram.

Já em junho fiz referência ao processo que Bornito de Sousa moveu na justiça portuguesa contra Paulo de Morais, que se chocou publicamente, nas redes sociais e em entrevistas televisivas, com o exibicionismo pornográfico do casamento da filha de Bornito, Naulila Diogo. Por "exibicionismo pornográfico" refiro-me ao facto de a filha de um político angolano gastar 200 mil dólares em vestidos de casamento para si e para as suas damas de honor, em 2015. Pior do que isso, fê-lo em público, transmitindo a compra num reality show de terceira categoria, o Say Yes to the Dress, onde foi tratada como "realeza africana". O vídeo está acessível online .

Por ter criticado esta orgia de mau gosto e falta de vergonha, Paulo Morais foi acusado de difamação por Bornito de Sousa, que lhe exige uma indemnização de 750 mil euros. Chamado a decidir se defendia a liberdade de expressão ou se punha do lado da orgia, o Ministério Público português pôs-se do lado da orgia, acompanhando a acusação particular. Para a procuradora Ema Afonso, do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, em Portugal é crime censurar publicamente um político angolano que gasta 200 mil dólares em vestidos, enquanto o seu país definha na pobreza e na fome. Com esta posição sabuja, a procuradora Ema Afonso coloca-se no altar como a primeira dama de honor do poder angolano.