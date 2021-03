A vassoura e o martelo

O desconforto chegou às notícias: apanhados em comentários abertamente racistas num grupo de WhatsApp, cinco polícias foram oficialmente sancionados com uma repreensão escrita. A reação dentro da polícia foi de enorme desagrado, com agentes e responsáveis policiais a criticar a leveza da pena decidida pela hierarquia, que alguns consideraram "vergonhosa e repulsiva". Um agente citado na imprensa queixou-se de ouvir comentários racistas de colegas há 26 anos. "Ainda espero que consigamos evoluir, como organização", desabafou.



Esperem lá, isto não foi em Portugal, foi na Holanda. Em Portugal é mais ou menos ao contrário. No início desta semana, o agente da PSP Manuel Morais completou os dez dias de suspensão que lhe foram impostos pelo comandante da Unidade Especial de Polícia e confirmados pelo diretor nacional da PSP, Magina da Silva.



Manuel Morais foi condenado por comentários "inapropriados e contrários à deontologia policial". Diatribes racistas nas redes sociais? Pelo contrário: Manuel Morais, dizem os seus superiores, violou os seus deveres quando, em resposta a publicações no Facebook sobre a decapitação de estátuas, disse ser preciso decapitar o racismo e chamou "aberração" a André Ventura.