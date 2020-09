Sem Agenda

Agosto é, tradicionalmente, o mês em que paramos. Setembro, por sua vez, é o mês da reentrada. E quantas vezes não damos por nós a reentrar com o pensamento no próximo Agosto? Por isso mesmo hoje lanço um desafio: e se Agosto não for só em Agosto e passar a ser também a gosto? Agosto, a praia ou o campo, o mar ou o rio, são, quase sempre, símbolos de nos desligarmos das nossas rotinas e dos nossos afazeres, aproximando-nos um pouco mais do nosso ser. Esta pode bem ser a agenda do mês de Agosto, um caminho, ainda que inconsciente, do nosso ser. Nos restantes meses do ano a agenda parece estar dominada pelos nossos afazeres. O que não tem nada de errado, diga-se. Mas mesmo os nossos afazeres ganham quando, neles, envolvemos mais o nosso ser.

Todos sabemos que o nosso bem-estar individual tem um efeito sistémico, impactando positivamente os que nos rodeiam, quer sejam a família, os amigos, as equipas ou outros colegas de trabalho ou de profissão. Parece haver, portanto, um papel determinante do bem-estar individual no bem-estar coletivo. É aqui que entra a "não agenda" como agenda também para os outros meses do ano que não apenas o Agosto. É aqui que podemos criar os nossos momentos "a gosto". Para nós, individualmente considerados, e para os sistemas onde nos inserimos.

A capacidade de incluirmos na nossa agenda momentos sem qualquer agenda, momentos em que nos libertamos da necessidade de controlar todas as variáveis da nossa existência, faz despoletar a nossa criatividade e permite que novas ideias nos visitem. Todos já teremos sido surpreendidos durante o sono com uma ideia que não podemos deixar escorregar pela cama abaixo. Aquela ideia que parece ter vindo do nada, embora tenha tido a sua origem no espaço mental que a pausa criou, deixando fluir a nossa criatividade. O sistema interno precisa de tempo para ter tempo, para ter uma pausa, para fazer um "reset", caso contrário pode entrar em tensão constante e colapsar. Quer seja o sistema da pessoa, quer seja de um conjunto de pessoas.

Pablo d’Ors, nas suas maravilhosas palavras que enchem a sua biografia de silêncio, reflete que "o que realmente mata o homem é a rotina; o que o salva é a criatividade, quer dizer, a capacidade para vislumbrar e resgatar a novidade. Se se olhar bem (…), tudo é sempre novo e diferente. Agora, já não é absolutamente igual ao que era há um instante. Participar nessa mudança contínua a que chamamos "vida", ser um com ela, é a única promessa sensata de felicidade". Como podemos olhar e resgatar a "vida" se não colocarmos na nossa agenda momentos a gosto, momentos sem agenda? Como podemos olhar pela nossa rotina, como podemos cuidar dos nossos afazeres, se não criarmos mais vezes espaço "apenas" para ser?