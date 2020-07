Um "até já" tem na despedida a promessa do reencontro. O "até". Já o "já" nunca se sabe bem onde jaz. Mas pouco importa desde que haja um "até".

Quando nos despedimos com um "até já", significa que não só nos despedimos como, antes, imediatamente antes do ato de despedida, nos despimos. Fomos lá dentro buscar algo que nos permite garantir o "até".

Hoje digo "até já". Digo "até já", de forma mais literal, por dizer que estes textos sobre "Quem és tu?" regressam em Setembro, se aquele "já" lá morar. Mas é um "até já" bem maior. E como é um "até já" de despedida, houve um caminho de "despida" que fui fazendo ao longo destes 28 textos, destas últimas 28 semanas.

Muitas vezes escrevi, aqui, que escrevia sobre mim, o que me permite escrever que escrevo para mim. Este escrever para mim não significa menos respeito por quem leia este ou aquele texto. Pelo contrário. Significa o máximo do respeito. Só escrevendo para mim posso ter o máximo de respeito por quem possa ler estes textos. Se escrevesse para eles, estaria a escrever de fora de mim. Escrevendo para mim, escrevo por dentro. Para dentro. E quando ousamos ir dentro, no caminho da nossa verdade, mesmo que isso signifique o encontro com muitos medos, só podemos estar a fazer um caminho de profundo e máximo respeito. O respeito que só a verdade encerra. A verdade. Aquela que é verdade. Vista de dentro. Em silêncio. No escuro.

Ao longo destes primeiros 28 textos escrevi muito sobre Coaching. Coaching como uma forma de ser, embora, também, no meu caso, de fazer. Coaching como um processo de descoberta constante de ativação e maximização do potencial humano. Da humanidade que há dentro de cada um de nós. Neste caso, foi sendo a minha humanidade que fui descobrindo e a que fui dando espaço para se revelar, a mim. E essa revelação só se mostrou possível porque tu estavas lá. Afinal, o título desta crónica é "Quem és tu?".

Revelaram-se os medos. Nomeadamente o medo da exposição que em público tão bem disfarço mas que aqui, em privado, nestes textos, escritos sem eco, ganha contornos de assombramento. Medo esse que é também o medo da escrita. Da gravação em pedra do que se pensa, mesmo que seja uma pequena pedrada no digital. Esses medos permitiram-me estar aqui hoje a dizer "até já", sabendo que o "já" já não sai daqui. Entrou. Ficou. E ficará. Por isso o "até" é seguro.

Sei hoje que muitos destes primeiros textos vieram do momento. Outros foi o momento que todos íamos vivendo que me atiraram para a sua escrita, preparando-os como quem sabe que vai expor-se.

"… desde muito jovem tenho presente quais são as páginas dos meus livros inspiradas ou não. No fundo, é muito fácil descobri-lo: As inspiradas são as que escrevi, esquecido de mim mesmo, mergulhado na escrita, abandonado à minha sorte; contrariamente, as menos inspiradas são as que trabalhei mais, as que planifiquei e redigi de forma mais racional e menos intuitiva. Por isso, creio que para escrever, como para viver ou amar, não nos devemos pressionar, mas libertar-nos; não nos devemos reter, mas desprender-nos" ("A Biografia do Silêncio, Pablo d’Ors).

Afinal, tal e qual como em Coaching.

Afinal, tal e qual como aqui.

Afinal, "até já".