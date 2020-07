Quem vive no Algarve, como eu, assiste, em anos menos confinados, ao fenómeno migratório que empurra a correria de um lado para o outro. Somos apressados na cidade e vamos todos ser apressados para a praia. Levamos o ritmo desenfreado de nos ocuparmos em estarmos ocupados para onde no deslocamos. Assim garantimos que estamos sempre ocupados. Evitamos o pior que se nos pode ser colocado no caminho que é o espaço e o tempo para não fazer nada. Melhor ainda. Evitamos mesmo o tempo e o espaço de podemos fazer … uma pausa.

Ansiamos o ano todo pelas "merecidas" férias. Achamos que com elas vamos construir a tranquilidade que escolhemos não ter no nosso dia-a-dia e depois continuamos a correr. Ora corremos para a praia, ora mantemos a ligação com o trabalho porque, em muitas organizações, ainda se vive um sentimento de culpa por não se estar a trabalhar. A pausa e o lazer não são bem acolhidos. Não estamos prontos para os aceitar nas nossas vidas e fazer deles momentos de construção em cima dos quais todas as corridas seguintes são mais ricas.

Este sentimento de culpa que pulula em muitas organizações (as mesmas que não souberam ou não sabem lidar com a gestão de equipas remotas porque não as conseguem "vigiar") é o paradigma da forma como ainda vivemos mal com os nossos direitos, com as nossas aspirações e com a forma como cada um pode escolher estar na vida.

Não aceitar que os tempos de lazer são a chave do nosso bem-estar (pessoal e coletivo) é não aceitar a liberdade individual. A nossa e a dos outros.

"Lazer" – "tempo de que se dispõe livremente para repouso ou distração" – tem a sua origem no latim "licere", que significa o que é lícito, o que é permitido. O lazer parece, assim, ser o nosso grande momento de liberdade, o momento em que podemos fazer o que queremos realmente fazer, sermos quem realmente queremos ser. Um momento em que nos é permitido tudo isto. Lazer parece ser o cenário que escolhemos para exibirmos a liberdade de sermos quem somos.

Segundo o trabalho de Edith Hall sobre Aristóteles (Aristotle´s Way), o "lazer, insistia Aristóteles, se usado corretamente é o estado ideal do Homem. Poucas pessoas têm a oportunidade de fazer o que mais gostam – preencher o seu potencial único – e ser pagas por isso (…). Mas a necessidade financeira implica que a maioria das pessoas passa grande parte da sua vida profissional a desejar que não estivessem a trabalhar. (…). O objetivo do trabalho é, normalmente, o de sustentar as nossas vidas biológicas. Mas o objetivo do lazer pode e deve ser para sustentar outros aspetos da nossa vida que nos fazem humanos: a nossa alma, a nossa mente, as nossas relações pessoais e cívicas. Por isso o lazer é desperdiçado se não o usarmos devidamente".

Aristóteles defendia, mesmo, segunda a referida autora, que "é apenas nas nossas horas de lazer que o nosso potencial humano é libertado".

Se hoje é chegada a época rainha do lazer para a maioria de nós, e se o lazer é o momento em que nos é lícito fazer o que queremos com o nosso tempo, um espaço que nos é permitido sermos, o que escolhemos fazer com tamanha oferta? Como pode esta oferta contribuir para o alcance do nosso potencial individual e o que tem este momento de tão rico que nos faz ter as escolhas que temos?

O medo e a culpa de, em tempos de lazer, podermos fazer o que escolhemos para as nossas vidas pode levar-nos (como me levou durante muitos anos) a estados de trabalho compulsivo e às suas inevitáveis consequências no nosso bem-estar físico e mental.

Todos podemos ter uma diferente abordagem a este espaço de liberdade, quer o façamos com a culpa de estarmos, finalmente, a ser quem somos, quer tenhamos escolhido o caminho de fazer profissionalmente o que gostamos e, ainda assim, sermos pagos por isso. Todos podemos olhar para os momentos de lazer, para a pausa que nos concedemos, como a forma de cultivarmos o nosso bem-estar geral e com isso podermos contribuir de forma mais positiva para todos os aspetos das nossas vidas, quer sejam pessoais quer profissionais.

A pausa e o lazer podem e devem ser vistos como o momento chave na forma como lidamos connosco e com os outros. A pausa e o lazer devem, mesmo, ser vistos como momentos essenciais do nosso dia-a-dia, como momentos escolhidos para a forma como, a cada dia, escolhemos viver e não apenas como algo que há de aparecer, com maior ou menor custo, no final de um qualquer longo ano.

Harry Allen Overstreet, citado por Edith Hall, resume a importância destes momentos e encerra mais este texto da seguinte forma: "o lazer não é uma preocupação secundária para a democracia. É uma preocupação primordial, pois o tipo de lazer (recreação) que as pessoas fazem por si mesmas determina o tipo de pessoas que se tornam e o tipo de sociedade que constroem".

Quem diz "sociedade", diz organizações, comunidades, famílias …

Boas férias.