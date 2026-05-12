Sábado – Pense por si

João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
12 de maio de 2026 às 23:00

A parada de Putin

Na Parada da Vitória que Estaline celebrou na Praça Vermelha, a 24 de junho de 1945, soldados em traje de gala arremessaram ante o mausoléu de Lenine os estandartes capturados aos nazis. Putin está só e teme o perigo que o céu esconde.

O simbolismo revelou-se terrível quando logo em janeiro a duração da “operação militar especial” para derrubar os nazis ucranianos superou os dias contados da Grande Guerra Patriótica de 22 de junho de 1941 a 9 de maio de 1945.

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