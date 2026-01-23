A derrota de Montenegro

Há derrotas eleitorais. E depois há derrotas políticas auto-infligidas, daquelas que não se explicam com “contexto”, “fadiga do eleitorado” ou “condições externas”. A derrota de Marques Mendes nas Presidenciais não pertence à primeira categoria. Pertence à segunda. E tem um autor claro: Luís Montenegro, que fez tudo o que estava ao seu alcance para se humilhar a si próprio e ao seu Governo nesta eleição.

No domingo, perdeu Luís Marques Mendes. Mas quem saiu verdadeiramente derrotado foi o PSD enquanto partido e o Governo enquanto projecto. Um Governo já frágil, sustentado por uma maioria curta, que decidiu (com uma confiança quase comovente) transformar uma eleição presidencial numa espécie de referendo informal à sua própria liderança. O resultado foi previsível. Só não o viu quem não quis.

Comecemos pelo erro original: a escolha do candidato. Marques Mendes foi apresentado como o “nome natural”. O problema é que “natural” não é sinónimo de “competitivo”. Nem de “mobilizador”. Nem sequer de “desejado”. Neste caso o “nome natural” nem era… Natural. A ideia parecia ser esta: Marcelo Rebelo de Sousa resultou, logo basta repetir o molde. Ex-deputado, ex-líder do PSD, nunca primeiro-ministro, comentador dominical em horário nobre. O problema é que recauchutar um CV não reproduz um fenómeno político. Marcelo, com todos os seus defeitos, foi um acidente histórico com carisma próprio; Mendes foi um exercício de nostalgia que ninguém sentia.

Enquanto isso, João Cotrim de Figueiredo fazia aquilo que Marques Mendes nunca conseguiu, nem pareceu querer: falar para o presente e para o futuro. Uniu o espaço eleitoral do centro-direita com uma mensagem moderna, positiva e ambiciosa, sem o ranço do “já fiz isto antes” nem a presunção de que o eleitorado lhe devia alguma coisa pelo currículo (por sinal bem mais vasto que o de Mendes). Onde Mendes oferecia uma continuidade pantanosa, Cotrim oferecia direcção. Onde Mendes falava como comentador que se candidatou, Cotrim falava como candidato que queria liderar.

O PSD tinha um sinal claro à frente dos olhos. O eleitorado deu-o. Repetiu-o. Insistiu nele. Sondagem após sondagem. E o partido, na pessoa de Luís Montenegro, ignorou-o com uma determinação impressionante. Em vez de largar Marques Mendes e alinhar com Cotrim, preferiu dobrar a aposta. E aqui entramos no momento verdadeiramente autodestrutivo da história.

Luís Montenegro decidiu fazer campanha activa por Marques Mendes. Não discretamente. Não por omissão, mas proactivamente. Logo no primeiro dia de campanha, o primeiro-ministro apelou ao voto útil. O apelo durou 24 horas, porque as sondagens que se seguiram mostraram que, a haver voto útil, ele só ocorreria em Cotrim. Além do primeiro-ministro, ministros e figuras do Governo — até eurodeputados! — colaram-se a um candidato que nunca convenceu nem entusiasmou.

O Governo entrou em cena como parte interessada. O próprio candidato, que durante anos cultivara (segundo o próprio) a aura de figura independente por ter criticado o seu partido em horário nobre, sucumbiu logo na primeira semana de campanha: perante sondagens penosas e o fiasco do INEM, Mendes salvou a Ministra da Saúde e atirou o ónus para o Director

Executivo do SNS. A independência durou exactamente até ao primeiro aperto. O resultado? Uma derrota presidencial transformada numa derrota governativa por associação directa. Um quinto lugar com 11% dos votos, ou seja, uma verdadeira humilhação. Isto não foi fogo amigo. Foi imolação.

Num Governo de maioria parca, isto é politicamente suicida. O PSD saiu das Presidenciais mais fraco, mais isolado e mais encurralado. O espaço do centro-direita não está representado na segunda volta e Luís Montenegro não lidera esse espaço: quando pediu ao seu eleitorado para votar em Mendes, este insurgiu-se e votou em Cotrim, o candidato óbvio.

O Governo fica agora refém de dois cenários igualmente maus: ou um Presidente como António José Seguro, que não viabilizará nenhuma das reformas estruturais de que o país precisa, ou André Ventura, cuja vitória significaria, na prática, a queda do Governo à primeira oportunidade. Com toda a probabilidade, confirmar-se-á o primeiro cenário, oferecendo ao PS um balão de oxigénio com o qual o próprio não contava. A espada de Dâmocles cairá sobre o Governo, só não se sabe quando.

A derrota de domingo não foi um acidente. Não foi azar. Não foi por acaso. Foi uma escolha. Aliás, foi a escolha. Luís Montenegro não perdeu no domingo. Perdeu em Fevereiro de 2025, no momento exacto em que decidiu impor Luís Marques Mendes como candidato contra a grande maioria do seu partido e contra o instinto do eleitorado. O resto foi apenas a execução cuidada de um erro original.