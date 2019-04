Uma Europa pelos Animais

É já tempo de o Parlamento Europeu assumir o papel dianteiro num dos maiores movimentos sociais da actualidade. É tempo de sentarmos o Planeta em Bruxelas e, com ele, todos os animais.

As visões antropocêntricas dos partidos tradicionais têm levado a que os animais de companhia, de pecuária e selvagens sejam largamente desconsiderados e vistos como acessórios ou como um mero recurso necessário à já habitual utilização desenfreada dos recursos finitos do Planeta. Porém, é um dado adquirido que uma nova consciência social e cultural emerge das e dos cidadãos europeus, que cada vez mais traçam um caminho de empatia, rejeitando o mercantilismo e a constante objectificação dos animais.

A própria União Europeia tem sido um dos blocos geopolíticos que mais tem avançado na protecção e na consagração dos direitos ou do bem-estar dos animais. Tal facto deve-se em grande parte à emergência e crescimento de partidos políticos com visões integradas sobre sustentabilidade e preservação dos ecossistemas. E muito há ainda por fazer. Em 2014, o PAN realizou a sua primeira candidatura ao Parlamento Europeu inserido no movimento Euro Animal 7, um conjunto de sete partidos ditos "animalistas" que advogava pela protecção e promoção dos direitos dos animais no seio do Projecto Europeu. Foi também em 2014 que o partido holandês Partij voor de Dieren / Party for the Animals elegeu pela primeira vez uma representante europeia. Este foi um momento histórico para um movimento até então silenciado pelo tradicionalismo político dos partidos de Esquerda e Direita.

Desde então, esta rede de partidos humanistas, ecologistas e em defesa dos direitos e protecção dos animais cresceu. Somos 11 actualmente, vindos dos Países Baixos, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, Suécia, Finlândia, Chipre e Reino Unido. Juntos, temos estreitado laços e definido estratégias para garantir o reforço da responsabilidade legal, social e cívica de todos e todas para com os animais.

Na semana passada, estive em Bruxelas para assinar um manifesto conjunto nesta área de acção. Independentemente da família europeia de cada um, comprometemo-nos a trabalhar activamente que os animais deixem de ser meros objectos perante as leis europeias e nacionais, tal como o PAN fez em Portugal; garantir uma maior protecção dos animais usados pela exploração agropecuária, redireccionar os subsídios da União Europeia actualmente esbanjados na pesca e agropecuária intensivas para a promoção de uma agricultura biológica e sustentável; determinar o fim do transporte de longa distância de animais vivos, em particular para fora da União Europeia; colocar um ponto final nos testes em animais, com metas vinculativas de redução e substituição destas práticas, combinadas com incentivos para métodos alternativos de teste; acabar com os apoios financeiros a práticas de entretenimento danosas e cruéis para os animais, nas quais se incluem as actividades tauromáquicas; combater o comércio ilícito de animais de companhia na UE e a importação de troféus de caça de animais selvagens; apresentar medidas de mitigação das alterações climáticas, nomeadamente através da promoção de hábitos alimentares saudáveis e livres de produtos de origem animal.

