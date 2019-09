Mais crónicas de Francisca Magalhães Barros

Nos confins da justiça portuguesa...e a terra de ninguém! 06-09-2019 Os terroristas da violência doméstica podem chacinar famílias inteiras e serem condenados a vinte cinco anos de prisão com a possibilidade de saírem em precária.

Efeito Clara 01-08-2019 Um exemplo para todas as mulheres! Foi com tristeza que soube da saída da juíza do Tribunal Constitucional, Clara Sottomayor.

Quando as crianças valem menos que beatas! 20-07-2019 Sexta feira foi um dia triste para todos os portugueses.

A IURD, o expresso e as manobras de diversão... 16-07-2019 "Trata-se de uma das mais evidentes e importantes denúncias feitas sobre o rapto de menores no país, através de uma das maiores "organizações" religiosas do mundo, com ou sem silenciadores de palavras apontados às nossas bocas, ninguém nos irá calar!"

O silêncio dos inocentes! 12-07-2019 A proposta do Bloco de Esquerda que previa que as crianças que testemunham a violência doméstica adquirissem o estatuto de vítima foi chumbada, no Parlamento. PS, PCP e CDS votaram contra. Só o PSD votou a favor.

Costa, o melhor amigo da tua causa! 10-07-2019 "'Está-se' bem porque somos um país bonito e sabemos receber os estrangeiros, mas lá dentro, bem que António Costa pode inaugurar uma estátua de João Félix a fazer um mortal encarpado que estamos podres!"

Carta aberta ao senhor primeiro-ministro! 04-07-2019 Desde 2007, que agressores condenados andam a ser postos nas ruas no alto da impunidade de penas suspensas! E a responsabilidade para além da mentalidade dos Juízes é sua!

O retrato da justiça portuguesa segundo uma Francisca (não Van Dunem) 30-06-2019 "Depois temos as declarações da senhora ministra, 'Não é um caso que faz o sistema'. Tem toda a razão, não é um caso, são os inúmeros casos iguais a este que o fazem e é a senhora que gere a casa da 'justiça' portuguesa!"

O populismo penal do Partido Socialista 26-06-2019 Escrevi um artigo sobre a recepção de Isabel Moreira no parlamento. Que de facto foi boa! Realmente não faltaram beijinhos, abraços e palmadinhas nas costas.

Bombas e estilhaços! 23-06-2019 Quantas mais oportunidades tem o meu agressor para disparar a arma? Com tantos disparos, irá existir um que nos mata!

Pedrógão Grande dos políticos pequenos 17-06-2019 Ora vejamos: bens acumulados de uma vila que faz parte do partido mãe, o partido socialista. Bens estes retidos em armazéns e que com certeza fizeram as honras de vários jantares dos dirigentes de Pedrógão.

Jornalismo de ação na pedofilia portuguesa! 14-06-2019 Agora pergunto? Onde andam de facto os juízes e os polícias, os políticos e governantes do nosso país?

Só existe um Garcia Pereira! 09-06-2019 "Apesar de ter abandonado a carreira política, digo com toda a firmeza que nunca entrou no sistema que leva Portugal a uma decadência judicial sem precedentes."

Exmo. senhor presidente, vai uma selfie? 04-06-2019 "Mais que a sua atenção, das suas palavras e considerações precisamos de ações! Vivemos num Portugal bárbaro a nível judicial, na forma como trata as vítimas, que já são tantas condenadas por este estado que sua excelência representa."

Eleições, futebol e a violência doméstica? 30-05-2019 "Apelo também para que os nossos cidadãos se unam contra a violência sobre as mulheres e crianças, se unam a favor da proteção das mesmas, se unam para além da política e do futebol!"