Um manifesto contra a apatia!

O novo livro da psicóloga Ana Moniz Este livro não é para fracos é um claro manifesto contra a apatia! No livro, são destacados os vários problemas de coragem física ou psicológica e de como todos nós podemos dar o passo à frente de forma consciente para sermos mais pró activos nas decisões que tomamos!





Peguei neste livro com um propósito, o de demonstrar a inércia perante notícias como esta, por parte do país, do governo e da justiça: "Polícia Judiciária apanhou o suspeito de abuso sexual de três menores e de violência doméstica em Foz Côa. A Polícia Judiciária identificou e deteve, em Foz Côa, um homem de 45 anos por alegado abuso sexual de criança, dois crimes de abuso sexual de menor dependente e um crime de violência doméstica, anunciou esta quinta-feira aquela polícia. A detenção do suspeito foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, tendo os crimes ocorrido "no contexto da vida familiar do detido e das respetivas vítimas, três menores do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, assim como a própria companheira do suspeito, e vinham ocorrendo já desde o ano de 2014", indicou aquela polícia."Portanto a indiferença instaurada que se mistura com decisões criminosas de não dar a estes agressores os castigos merecidos! Comportamentos que são de padrão repetitivo! Dando esta notícia como exemplo em que a nossa sociedade está repleta de pedofilia ou crimes de índole sexual, violência doméstica (que já matou 30 pessoas!!) ou violência contra idosos!Estas notícias demonstram que necessitamos da coragem na ação de todos, num governo em falência judicial! "30ª vítima de violência doméstica. Mulher assassinada hoje tinha 44 anos e dois filhos O crime ocorreu pouco depois das 8h da manhã, na aldeia de Samorinha, no distrito de Bragança. Além da mulher, que foi esfaqueada, um homem ficou gravemente ferido. O marido da vítima foi detido pela GNR."Necessitamos de vozes e ações! De palavras neste contexto negro! A Ana Moniz veio estabelecer com o seu livro um manifesto para os indiferentes, inertes e permissivos! Precisamos de vários manifestos contra a apatia! Este é um deles! Leitura obrigatória para os dirigentes deste país!