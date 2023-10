Para os lados do Médio Oriente, o Hamas não é a única entidade que manifesta um ostensivo desprezo pelas vidas dos seres humanos e pelos direitos humanos fundamentais, em geral.

A escalada da acção militar desenvolvida pelas forças de defesa israelitas no interior da Faixa de Gaza e a cada vez mais desmedida e inaceitável agressividade dos defensores absolutistas da política do governo de Benjamin Netanyahu, obrigaram-me a mudar o título que inicialmente tinha previsto para este meu escrito, o qual era o seguinte: "Acerca do conceito de excesso de legítima defesa".