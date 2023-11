Quando, perante a carnificina que está a ser perpetrada na Faixa de Gaza, qualquer pessoa minimamente decente apenas se pode sentir horrorizada, e quando o cego maniqueísmo ideológico dominante nas instâncias dirigentes dos países ocidentais faz com que a apresentação da exigência do estabelecimento de um cessar-fogo imediato dos actos de guerra que estão a ser praticados nesse martirizado território seja considerada uma medida radical e uma tomada de posição a favor de uma das partes em conflito, mais exactamente um apoio ao Hamas, torna-se indispensável recordar que o Parlamento Europeu deliberou estabelecer o dia 9 de novembro como "Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo" visando com isso combater a intolerância e os discursos autoritários.