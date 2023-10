Quando, em agosto de 1914, na sequência do assassinato, em Sarajevo, no dia 28 de junho desse mesmo ano, do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Fernando, às mãos de um nacionalista sérvio, os exércitos dos vários Estados envolvidos marchavam para a guerra, os políticos e as chefias militares asseguravam que todos esses soldados estariam de volta a casa pelo Natal.