Lisboa e a classe média

O governo de António Costa aprovou um Programa de Arrendamento Acessível, que está a ser criticado, não sem alguma razão, por favorecer maioritariamente as pessoas da classe média com rendimentos mais altos. Mas não é absurdo: que sentido faz favorecer as pessoas de rendimentos mais baixos, quando, no fundo, aquilo pior nunca fica? «Já não se pode morar em Lisboa!». «Isto nunca esteve tão mal!». «Trabalha-se para sobreviver», gritou a classe média. Mas será que nunca esteve pior? Será que a vida nunca foi tão dura para a classe média? Tendo em conta a ancestralidade do país, será necessário para apurar tal, comparar-se com outros períodos da História de Portugal. Foi o que fiz, tomando como exemplo um casal lisboeta de classe média do século XVII. Ou dezassete para quem não domina a numeração romana. Ou do período que vai de 1601 a 1700, para quem nem sequer domina a medição do tempo.

Bem sei que «classe média» é um conceito moderno, mas, para efeito deste artigo, vou considerar de classe média todas as pessoas que não tenham nascido mortas, ou que não tenham morrido de escorbuto ou de fome ou das duas coisas durante a infância. Portanto, o grupo demográfico que conseguiu sobreviver até à idade adulta.

E tomo como exemplo a cidade de Lisboa porque o campo era o campo, as pessoas nasciam no campo, trabalhavam no campo e depois morriam no campo. Quer dizer, também havia pescadores. Nesse caso, as pessoas nasciam no mar, trabalhavam no mar e depois morriam no mar. Enfim, tudo um bocado sem grande história. E escolho Lisboa e não outra cidade de Portugal, porque quem quiser saber como lá se vivia no século XVII, é questão de visitá-las agora.

Pois que no século XVII, um bom rendimento anual de uma família de classe média, em que os dois membros do agregado trabalhassem, era mais ou menos isto: vinte arráteis de trigo, dois alqueires de grão-de-bico, cinco almudes de vinho carrascão, um conjunto de calças e camisola de juta, um par de socas de cortiça, e um fardo de feno para deitarem os costados. Quem tinha a sorte de habitar alguma das antigas colónias acrescia à soma bastante pancada no lombo. E mosquitos, que já se sabe como é o calor.

Isto pode, a olhos modernos, parecer pouco, mas os tempos eram outros, e as pessoas eram menos exigentes. Também não havia tanto em que partir o dinheiro, é verdade.

Mas vamos ser mais específicos. Tomemos de exemplo, o jovem casal da classe-média, que mora em Lisboa, tem emprego estável, em início de carreira.

Ele é cocheiro de um trem público, o que é equivalente a um táxi, que exigia as mesmas habilitações e pressupunha o mesmo nível de linguagem. No discurso, o que variava era a personalidade histórica que «devia haver um em casa esquina». No início da nacionalidade seria «um Viriato», depois «um D. Afonso Henriques», um «Nuno Álvares Pereira», um «D. João II», e assim sucessivamente até se ter chegado ao «um Salazar» da atualidade. Ora não sei quando ganharia um cocheiro, nem me interessa, mas daria seguramente para comer. Se não, não haveria cocheiros, porque teriam morrido todos de fome. Tem lógica, não tem? As condições de trabalho não seriam más: mesmo não podendo passar a jornada laboral a ouvir a Rádio Amália, convivia-se com os animais, e sempre se ficava a conhecer um bocadinho da cidade, que já não morriam tão estúpidos, como, por exemplo, se trabalhassem no campo.

Ela é criada de servir, numa casa boa, digamos, de uns marqueses, e trabalha apenas das quatro da manhã até à meia-noite, exceto em dias de festa ou em que os senhores tenham visitas em casa e se demorem um bocadinho mais a conversar ao jantar. Dispõe, portanto, de quatro horas por dia para fazer o que bem entender. Como os pobres são quase sempre criaturas pouco imaginativas, costumavam passá-las a dormir. O trabalho não era pesado, a não ser quando era para arrastar qualquer coisa. O resto do tempo, passavam-no a ir buscar e a levar coisas à cozinha, a apanhar leques e papéis do chão, levando uma vez por outra um tabefe da marquesa, que era uma prática comum, mais por tédio do que por serem especialmente más pessoas. Em questões sociais, havia mais apoio à maternidade, e permitia-se às mulheres trabalharem até ao último dia de gestação, e a licença de maternidade era de cerca de duas horas, que o chá não se servia sozinho, não é como agora, que há robots para tudo. Em famílias mais dadas à assistência social, era comum criarem-se na casa os filhos das criadas, mesmo quando não eram filhos do marquês, que eram quase sempre.

No que diz respeito à Educação, as pessoas não eram tão sacrificadas com isso, como acontece agora, que são obrigadas a deitar à rua, por vezes vinte anos ou mais das suas vidas a estudar. Havia mais respeito pelo tempo das pessoas. Não se ensinava a ler nem a escrever, mas não se perdia nada, que aquilo na altura era tudo mais à base das bulas papais e de decretos reais, que, como se sabe, são uma maçada do caraças. Nas igrejas, ensinava-se a vida de Cristo, contada infinitas vezes ao longo do ano. Era esperado que as pessoas a soubessem de cor, mas não havia exames. Apostava-se mais na formação profissional, e as crianças, a partir dos cinco anos, tinham a oportunidade de seguir o ofício dos pais. Como morreriam dali a trinta anos, a carreira contributiva era mais curta. Como se vê, aqui, estavam mais bem servidos que no presente.

É certo que não existia Serviço Nacional de Saúde, nem seguros privados, mas pouca falta fazia. Quando se estava doente, morria-se. O que, parecendo que não, até acaba por ser melhor, que se sofre menos. Dentistas não havia porque, em boa verdade, dentes também não. Ter alguns dentes na boca era privilégio da alta nobreza, e ter a dentição completa era prerrogativa do Rei, que em Portugal poucas vezes fez uso deste seu real direito. Também não havia oftalmologistas, mas não havia quase nada para ver. As ruas eram todas mais parecidas umas com as outras, também não merecia a pena estar a gastar a vista. Não havia reformas, trabalhava-se até se cair para o lado, ou às vezes para trás ou para a frente. Isto dava-se geralmente por volta dos trinta e cinco anos, como ficou dito acima. Para os pobres era igual ao litro, mas permitia às classes mais altas ter pessoal doméstico sempre com força para trabalhar, que os tapetes não se batiam sozinhos, e era uma época em que as salas dos palácios eram maiores e os tapetes, por maioria de razão, também. Hoje em dia, uma pessoa quer despedir uma mulher-a-dias com mais de sessenta anos, quando começam a queimar as camisas com o ferro e a lavar a loiça com aqueles detergentes de limpar retretes e é um trinta e um.

No que diz respeito aos divertimentos, havia arraiais nos dias santos, onde o povo se embriagava e acabava a comer a própria irmã no caso dos homens e o próprio irmão no caso das mulheres. Os tempos livres, de facto, andavam sempre tudo muito à volta do sexo. No campo, a escolha era mais variada, e incluía todo um mundo de animais. Mas, a principal diversão dos tempos de antanho era a vida dos ricos, que, como se sabe, tinham as casas cheias de coisas que não serviam para nada mas que alegravam muito a vista, se vestiam de maneira engraçada (pelo menos quando comparada com os sacos de sarapilheira que usavam os pobres) e falavam com palavras que o povo não percebia nada, muitas das vezes em estrangeiro.

Lisboa estava bem servida de transportes, sempre disponíveis à hora que se quisesse, nomeadamente os pés. É verdade que é uma cidade de colinas, o que era uma estafa, mas fazia-se mais vida de bairro. Era ir ao chafariz buscar água com um cântaro à cabeça, voltar para casa, e pouco mais.

Ao contrário de hoje, as pessoas não tinham dificuldade em arranjar uma casa perto do local de trabalho, bastando para o efeito construírem um barraco lá ao pé. E os ditos barracos eram o sonho de qualquer ecologista do século XXI: tudo em materiais naturais, o chão em terra batida, dois bancos, uma tábua corrida a fazer de mesa, uma enxerga no chão, uma panela à lareira e uma horta. Enfim, o suficiente para treze pessoas. Tenho amigos milionários que pagariam hoje um milhão de euros por uma casa assim. Nos Anjos.

A primeira grande gentrificação de Lisboa acontece em 1755, quando um terremoto arrasa a cidade. E bem. Os barracos foram substituídos por prédios de pedra e cal, com apartamentos com boas áreas e vista para o rio, com rendas acessíveis, mas para as pessoas com rendimentos mais elevados. Os mais pobres foram empurrados para a periferia, na altura, basicamente Alfama e a Mouraria. Foi um grande transtorno, parecendo que não. É que, não sendo preciso ir num barco da Soflusa ou num comboio da CP apinhado de gente, não deixava de ser tudo a subir. Exceto quando era a descer.

Enfim, como a vida.